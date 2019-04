Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4427f3f4-26ce-41b3-b96d-e77eabf25c39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a májusi európai választás kampánya, ahol ismert és kétes hírű figurák is feltűnhetnek, ahogy egykori kebelcsodák is.","shortLead":"Tombol a májusi európai választás kampánya, ahol ismert és kétes hírű figurák is feltűnhetnek, ahogy egykori...","id":"20190417_Teniszcsoda_hajlektalan_bortontoltelek_az_EPvalasztas_legfurcsabb_jeloltjei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4427f3f4-26ce-41b3-b96d-e77eabf25c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5f83be-2339-4494-8f01-2d57d5f1ebbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Teniszcsoda_hajlektalan_bortontoltelek_az_EPvalasztas_legfurcsabb_jeloltjei","timestamp":"2019. április. 17. 17:15","title":"Teniszcsillag, hajléktalan, börtöntöltelék: az EP-választás legfurcsább jelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A férfinél gyufa is volt. A rendőrök kiérkezésekor azonnal megadta magát, hadovált, majd végül azt mondta, hogy csak a katedrális mögött parkoló autójába akart üzemanyagot vinni.","shortLead":"A férfinél gyufa is volt. A rendőrök kiérkezésekor azonnal megadta magát, hadovált, majd végül azt mondta, hogy csak...","id":"20190418_Szent_Patrik_katedralis_New_York_gyanus_alak_benzinnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f87a56-9db0-4974-9b22-3790f7a89e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Szent_Patrik_katedralis_New_York_gyanus_alak_benzinnel","timestamp":"2019. április. 18. 07:01","title":"Zavart férfi sétált be két benzineskannával a New York-i Szent Patrik-katedrálisba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a95a04-6567-4bad-af7d-33f9f58f07c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyhét miatt. Így szeretnék átérezni Krisztus szenvedéseit.","shortLead":"A nagyhét miatt. Így szeretnék átérezni Krisztus szenvedéseit.","id":"20190418_Ostorral_csapkodjak_magukat_az_emberek_az_utcan_a_Fulopszigeteken__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13a95a04-6567-4bad-af7d-33f9f58f07c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e1efb-dcc8-49ea-bee3-f7b356889436","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Ostorral_csapkodjak_magukat_az_emberek_az_utcan_a_Fulopszigeteken__fotok","timestamp":"2019. április. 18. 09:07","title":"Ostorral csapkodják magukat az emberek az utcán a Fülöp-szigeteken – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen passzolna.","shortLead":"Tulajdonképpen passzolna.","id":"20190417_Christ_Cornell_rajongoi_peticiot_inditottak_hogy_az_enekesrol_nevezzek_el_a_fekete_lyukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1891a4-82cd-4b5c-ab31-0703911b23f7","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Christ_Cornell_rajongoi_peticiot_inditottak_hogy_az_enekesrol_nevezzek_el_a_fekete_lyukat","timestamp":"2019. április. 17. 10:02","title":"Chris Cornell rajongói petíciót indítottak, hogy az énekesről nevezzék el a fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"24 iskolában kampányolna a Szerencsejáték Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet a játékfüggőség ellen – 6000 alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmény van ma Magyarországon.","shortLead":"24 iskolában kampányolna a Szerencsejáték Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet a játékfüggőség ellen – 6000 alap- és...","id":"20190417_Duplajara_boviti_diakoknak_szolo_jatekfuggoseg_elleni_kampanyat_a_Szerencsejatek_Zrt_de_meg_igy_sem_tul_acelos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e02e06-d23c-454e-a323-7640ec3fe304","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Duplajara_boviti_diakoknak_szolo_jatekfuggoseg_elleni_kampanyat_a_Szerencsejatek_Zrt_de_meg_igy_sem_tul_acelos","timestamp":"2019. április. 17. 12:16","title":"Duplájára bővíti diákoknak szóló játékfüggőség elleni kampányát a Szerencsejáték Zrt., de még így sem túl acélos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ehhez az kell, hogy az infláció éves mértéke magasabb legyen 2,7 százaléknál. Az MNB szerint magasabb lesz.","shortLead":"Ehhez az kell, hogy az infláció éves mértéke magasabb legyen 2,7 százaléknál. Az MNB szerint magasabb lesz.","id":"20190417_Meg_iden_rendkivuli_kiegeszitest_kaphatnak_a_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e8e75-fc3a-4e69-b7c9-1acfa154ed62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Meg_iden_rendkivuli_kiegeszitest_kaphatnak_a_nyugdijasok","timestamp":"2019. április. 17. 14:03","title":"Még idén rendkívüli kiegészítést kaphatnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fb2d52-dc18-4fdd-bb35-ee585ce09e83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Teljesen elrozsdáltak az erkélyek üvegtábláit tartó fémkorlátok több utcában Pécsett, volt, ahol ki is zuhant az üveg az utcára. ","shortLead":"Teljesen elrozsdáltak az erkélyek üvegtábláit tartó fémkorlátok több utcában Pécsett, volt, ahol ki is zuhant az üveg...","id":"20190418_Kizuhant_az_erkely_uvegtablaja_egy_pecsi_tizemeletesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97fb2d52-dc18-4fdd-bb35-ee585ce09e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52ffb9a-da83-4477-867a-acbd8739e1bb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190418_Kizuhant_az_erkely_uvegtablaja_egy_pecsi_tizemeletesbol","timestamp":"2019. április. 18. 20:34","title":"Kizuhant az erkély üvegtáblája egy pécsi tízemeletesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tetőszerkezet helyreállításához használnák fel őket.","shortLead":"A tetőszerkezet helyreállításához használnák fel őket.","id":"20190417_Ezerharomszaz_normadiai_tolgyet_ajanlottak_fel_a_NotreDame_gerendazatanak_helyreallitasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798323d3-7856-45eb-871f-4ff360e317f7","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Ezerharomszaz_normadiai_tolgyet_ajanlottak_fel_a_NotreDame_gerendazatanak_helyreallitasahoz","timestamp":"2019. április. 17. 11:58","title":"1300 normadiai tölgyet ajánlottak fel a Notre-Dame új gerendázatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]