[{"available":true,"c_guid":"32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","shortLead":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","id":"20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f88b7-8471-4f6a-9ed4-4c66691c155f","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","timestamp":"2019. április. 22. 16:21","title":"Széllel, esővel folytatódik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszázezernél is több magyar él Németországban.","shortLead":"Kétszázezernél is több magyar él Németországban.","id":"20190423_Tobb_magyar_szuletett_tavaly_Nemetorszagban_mint_Nograd_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc869f35-95b9-40ce-a451-f56ad5f0ca1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Tobb_magyar_szuletett_tavaly_Nemetorszagban_mint_Nograd_megyeben","timestamp":"2019. április. 23. 19:55","title":"Több magyar született tavaly Németországban, mint Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","shortLead":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","id":"20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f13f7-9b0e-4c4b-b043-a8afe2a2dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","timestamp":"2019. április. 23. 06:15","title":"Szennyvízaknába fulladt egy kétéves kisfiú Taktaharkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089a6c0c-2b46-4a3e-bcb3-e7adc1474899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"EP-kampányra használták a kerületi képviselők az ingyenes helyi lapot, amire nem lett volna lehetőségük, így sérült az esélyegyenlőség, hiszen más pártok nem kampányolhattak.\r

\r

","shortLead":"EP-kampányra használták a kerületi képviselők az ingyenes helyi lapot, amire nem lett volna lehetőségük, így sérült...","id":"20190423_Felnyomta_az_erzsebeti_keruleti_lapot_a_kutyapart_es_igaza_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=089a6c0c-2b46-4a3e-bcb3-e7adc1474899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250f3a2e-90a7-47bb-b98a-316e24132c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Felnyomta_az_erzsebeti_keruleti_lapot_a_kutyapart_es_igaza_lett","timestamp":"2019. április. 23. 14:42","title":"Felnyomta az erzsébetvárosi kerületi lapot a Kétfarkú, és igaza lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak három napra.","shortLead":"Csak három napra.","id":"20190422_Aramhiany_miatt_leroviditettek_a_munkaidot_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb64cf2-9c5c-43f5-aaa8-611b7f2f1704","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Aramhiany_miatt_leroviditettek_a_munkaidot_Venezuelaban","timestamp":"2019. április. 22. 21:21","title":"Áramhiány miatt lerövidítették a munkaidőt Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A munkájuk szólíthatja külföldre őket, ráadásul huzamosabb ideig ott élhetnek.\r

","shortLead":"A munkájuk szólíthatja külföldre őket, ráadásul huzamosabb ideig ott élhetnek.\r

","id":"20190423_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_Afrikaba_koltozhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bd806a-7a38-48f8-937b-310f58b7610b","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_Afrikaba_koltozhet","timestamp":"2019. április. 23. 12:01","title":"Harry herceg és Meghan Markle Afrikába költözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","shortLead":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","id":"20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c58366-0b76-40eb-8f6b-7f9e7d5ab972","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","timestamp":"2019. április. 22. 20:24","title":"Harminc év börtönt kapott a bolgár újságírógyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","shortLead":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","id":"20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd3bc02-d90d-4782-850a-ef4469f22ca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","timestamp":"2019. április. 23. 10:41","title":"Videó: Már nem is kéri a Tesla autója, hogy néha fogjuk a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]