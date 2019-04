Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondhatni varázslatos lesz.","shortLead":"Mondhatni varázslatos lesz.","id":"20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ccffca-a7f2-4f99-b13b-2cee8a134c6f","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","timestamp":"2019. április. 23. 10:48","title":"Harry Potter-kollekciót dob piacra a Vans","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","shortLead":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","id":"20190423_Cegledi_Winter_is_coming","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafcefbb-eeac-485a-a137-bdc6e79920b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Cegledi_Winter_is_coming","timestamp":"2019. április. 23. 14:20","title":"Ceglédi: Winter is coming","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem érte el a 40 százalékot az észak-macedóniai elnökválasztáson szavazók aránya, így második forduló következik, eredmények 22 óra után várhatóak.\r

\r

","shortLead":"Nem érte el a 40 százalékot az észak-macedóniai elnökválasztáson szavazók aránya, így második forduló következik...","id":"20190421_EszakMacedonia_kevesen_szavaztak_masodik_fordulo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1c8382-a1b3-4f07-9255-6e2fae7998c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_EszakMacedonia_kevesen_szavaztak_masodik_fordulo_lesz","timestamp":"2019. április. 21. 20:22","title":"Észak-Macedónia: kevesen szavaztak, második forduló lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral szerelt, hegyomlásnyi kabrióval közlekedni. De vannak olyanok, akik a nyitott tetős arisztokrata életérzésért cserébe simán bevállalják a polgárpukkasztást is. ","shortLead":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral...","id":"20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de47e85-52af-4a52-93d0-f8665a167237","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","timestamp":"2019. április. 22. 12:30","title":"Milyen egy 90 millió forintos új Bentleyvel kabriózni? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bf2c78-b404-47b9-a32a-bf193e723672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek ötletnek tűnt autóból járókelőkre lövöldözni Tápióbicskén, most garázdaságért felelnek a törvény előtt a fiatalok.\r

\r

","shortLead":"Remek ötletnek tűnt autóból járókelőkre lövöldözni Tápióbicskén, most garázdaságért felelnek a törvény előtt...","id":"20190421_Airsoft_fegyverbol_lodozgettek_jarokelokre_szorakozasbol_autokazaskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85bf2c78-b404-47b9-a32a-bf193e723672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8c0972-50d3-4fc6-b3e5-8f2d0fb5e3aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Airsoft_fegyverbol_lodozgettek_jarokelokre_szorakozasbol_autokazaskor","timestamp":"2019. április. 21. 20:34","title":"Airsoft fegyverből lődözgettek járókelőkre szórakozásból autókázáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legalább, de inkább többet, erre jutottak ausztrál kutatók, egy nem kicsi felmérés alapján: 150 ezer 45 évesnél idősebb embert vizsgáltak 9 éven át. 20-40 perc séta vagy lépcsőzés már sokat jelenthet.","shortLead":"Legalább, de inkább többet, erre jutottak ausztrál kutatók, egy nem kicsi felmérés alapján: 150 ezer 45 évesnél idősebb...","id":"20190423_Ulomunkat_vegez_Napi_30_percet_kene_mozognia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846b7eb0-eb3a-4a87-8f44-562873fde2ea","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Ulomunkat_vegez_Napi_30_percet_kene_mozognia","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"Ülőmunkát végez? Napi 30 percet kéne mozognia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám meghaladta a százezret. A Magyar Nemzet úgy értesült, a készülő Építésgazdasági stratégia a közös képzést és együttműködéseket állami támogatásokkal ösztönözné. Az ágazati szakszövetség szerint a vállalkozói képzések szervezése a kóklerek kiszűrésében is sokat segítene.\r

","shortLead":"Csaknem nyolcezer egyszemélyes cég kezdte meg működését tavaly az építőipar területén, ezzel az ágazati céglétszám...","id":"20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63f04ea-08a1-4603-84f7-5b9bd2b49793","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Attol_hogy_valaki_jo_festo_vagy_burkolo_meg_nem_lesz_jo_vallalkozo","timestamp":"2019. április. 22. 09:52","title":"\"Attól, hogy valaki jó festő vagy burkoló, még nem lesz jó vállalkozó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bíróságra ment a Pride és a TASZ, hogy szabad lehessen az idei felvonulás. Megszületett az ítélet. ","shortLead":"Bíróságra ment a Pride és a TASZ, hogy szabad lehessen az idei felvonulás. Megszületett az ítélet. ","id":"20190423_Budapest_Pride_felvonulas_birosag_TASZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15852caa-1e7a-4f8c-b262-eca2153f7f92","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Budapest_Pride_felvonulas_birosag_TASZ","timestamp":"2019. április. 23. 14:48","title":"Budapest Pride: Maradnak a kordonok, de mindenhol lehet csatlakozni a felvonuláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]