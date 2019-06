Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","shortLead":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","id":"20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66644afd-090b-469f-9b81-65c601b89af6","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","timestamp":"2019. június. 14. 11:39","title":"Az OTP megszerezné a harmadik legnagyobb szlovén bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az éjszakai ellenőrzéskor még jól volt, reggelre azonban már nem élt. A férfi halála az osztrák képviselők közt is téma volt.","shortLead":"Az éjszakai ellenőrzéskor még jól volt, reggelre azonban már nem élt. A férfi halála az osztrák képviselők közt is téma...","id":"20190614_Meghalt_egy_magyar_fogoly_egy_becsi_rendorsegi_fogdaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24df7740-2b9b-4e84-9ad3-c740bd9d97d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Meghalt_egy_magyar_fogoly_egy_becsi_rendorsegi_fogdaban","timestamp":"2019. június. 14. 04:55","title":"Meghalt egy magyar fogoly egy bécsi rendőrségi fogdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc16d6-2f89-45a6-ae12-5733d4899d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Napfivér, Holdnővér és számtalan operafeldolgozás rendezője 96 éves volt. ","shortLead":"A Napfivér, Holdnővér és számtalan operafeldolgozás rendezője 96 éves volt. ","id":"20190615_Meghalt_Franco_Zeffirelli_vilaghiru_rendezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11bc16d6-2f89-45a6-ae12-5733d4899d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f58de1-de98-430d-a3b2-3064d8db1c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Meghalt_Franco_Zeffirelli_vilaghiru_rendezo","timestamp":"2019. június. 15. 13:33","title":"Meghalt Franco Zeffirelli világhírű rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","shortLead":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","id":"20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e630d-1de0-4b41-8d7c-dfa0e71fc355","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. június. 14. 06:12","title":"Sokkal szigorúbban fogják büntetni a pedofíliát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riporter szólt a rendőrségnek, a férfit egy menetrendszerinti buszon el is fogták. ","shortLead":"A riporter szólt a rendőrségnek, a férfit egy menetrendszerinti buszon el is fogták. ","id":"20190615_Videot_kuldott_egy_riporternek_egy_dunaujvarosi_ferfi_hogy_meg_fog_olni_valakit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f3952-66f2-4616-978f-51aa1b0fc070","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Videot_kuldott_egy_riporternek_egy_dunaujvarosi_ferfi_hogy_meg_fog_olni_valakit","timestamp":"2019. június. 15. 14:19","title":"Videót küldött egy riporternek egy dunaújvárosi férfi, hogy meg fog ölni valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ee9e0e-30df-4925-a09e-37ac8f66993f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekapcsolva maradt a facebookos cicás filter egy pakisztáni politikus sajtótájékoztatóján, és ezt több helyi felhasználó is kiszúrta. A Twitteren hamar felkapták a dolgot. ","shortLead":"Bekapcsolva maradt a facebookos cicás filter egy pakisztáni politikus sajtótájékoztatóján, és ezt több helyi...","id":"20190615_Cicas_filterrel_kozvetitette_sajtotajekoztatojan_egy_pakisztani_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28ee9e0e-30df-4925-a09e-37ac8f66993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cf7803-1059-45c8-9f38-3eab5e568fa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_Cicas_filterrel_kozvetitette_sajtotajekoztatojan_egy_pakisztani_politikus","timestamp":"2019. június. 15. 10:13","title":"Cicás filterrel közvetítette sajtótájékoztatóját egy pakisztáni politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","shortLead":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","id":"20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a705a7-24e8-4c4c-bace-8ff52113bf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","timestamp":"2019. június. 14. 12:37","title":"Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kajak-kenu sportakadémia beruházásának előkészítésére 675 millió forintot ad a kormány az idei költségvetésből. Jövőre két és félszer ennyit.","shortLead":"A kajak-kenu sportakadémia beruházásának előkészítésére 675 millió forintot ad a kormány az idei költségvetésből...","id":"20190615_kovacs_katalin_kajak_kenu_sportakademia_hajogyari_sziget_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b927e734-deba-4b4e-8ec6-f1b93a38b4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_kovacs_katalin_kajak_kenu_sportakademia_hajogyari_sziget_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2019. június. 15. 15:46","title":"Csak idén több százmilliót ad a kormány egy újabb sportakadémia előkészítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]