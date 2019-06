Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef887a7b-23d8-4b39-9cbf-3c98ec0cd6cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legjobb dolog, ami a csicseriborsóval történhet (esetleg a humusz után) – így határozza meg a Google a falafelt, melynek ünnepét rendezték meg ma a kereső főoldalán.","shortLead":"A legjobb dolog, ami a csicseriborsóval történhet (esetleg a humusz után) – így határozza meg a Google a falafelt...","id":"20190618_unnepeljuk_a_falafelt_csicseriborso_humusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef887a7b-23d8-4b39-9cbf-3c98ec0cd6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ee3941-40dc-4f60-b288-5c4c30826986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_unnepeljuk_a_falafelt_csicseriborso_humusz","timestamp":"2019. június. 18. 07:03","title":"Miért vannak mosolygó gombócok a Google főoldalán? Ünnepeljük a falafelt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit – hogy ér is valamit, az már más kérdés, de rosszabb biztos nem lesz tőle.","shortLead":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit –...","id":"20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7479c-754c-4d23-ba14-3f35ddb0cf8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 19:03","title":"Rejtélyes Facebook-tiltások: ezeken a linkeken követelheti vissza a fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat, hátha ezzel is kevesebb átverés történik.","shortLead":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat...","id":"2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ee7fa9-cb1f-4881-ad12-7da4d9cb43dd","keywords":null,"link":"/tudomany/2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","timestamp":"2019. június. 19. 16:03","title":"A Google csinált egy programot, amivel jelentheti a gyanús weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár láthatóan rosszul volt, miközben az új ukrán elnököt fogadta. Állítólag kiszáradt, de jobban érzi már magát.","shortLead":"A német kancellár láthatóan rosszul volt, miközben az új ukrán elnököt fogadta. Állítólag kiszáradt, de jobban érzi már...","id":"20190618_Merkel_rosszul_lett_egy_ceremonian_a_tuzo_napon_allva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec89b7c-47f5-4a88-b410-9e0c0d9ea717","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Merkel_rosszul_lett_egy_ceremonian_a_tuzo_napon_allva","timestamp":"2019. június. 18. 16:24","title":"Merkel rosszul lett egy ceremónián a tűző napon állva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elolvasták az Európai Bizottságban a magyar energia- és klímatervet, majd azt írták: kidolgozatlan az anyag, kiegészítésre szorul, ahol pedig konkrét tervek vannak benne, az nem elégséges.","shortLead":"Elolvasták az Európai Bizottságban a magyar energia- és klímatervet, majd azt írták: kidolgozatlan az anyag...","id":"20190618_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Bizottsagnak_a_magyar_energia_es_klimaterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04708cab-37e3-46db-a7f4-360e9cf1f336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Bizottsagnak_a_magyar_energia_es_klimaterv","timestamp":"2019. június. 18. 16:56","title":"Nagyon nem tetszik az Európai Bizottságnak a magyar energia- és klímaterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A vezetésnek nincs ráhatása a tulajdonviszonyokat érintő kérdésekre – mondta. ","shortLead":"A vezetésnek nincs ráhatása a tulajdonviszonyokat érintő kérdésekre – mondta. ","id":"20190619_POSZT_igazgato_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_kilepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4be006-dd29-4494-92ca-2c8d72e657b6","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_POSZT_igazgato_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_kilepes","timestamp":"2019. június. 19. 13:56","title":"POSZT-igazgató: megdöbbenéssel fogadtuk a Magyar Színházi Társaság kilépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82ed5f8-95e4-4abd-a044-90e3703ef77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a sofőr egy pillanatra nem előre figyel, gyorsan megeshet a koccanás vagy a gázolás. De szerencsére már az ilyen jellegű balesetek elkerülését is segíti a modern technika. ","shortLead":"Ha a sofőr egy pillanatra nem előre figyel, gyorsan megeshet a koccanás vagy a gázolás. De szerencsére már az ilyen...","id":"20190618_automata_veszfek_mukodese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f82ed5f8-95e4-4abd-a044-90e3703ef77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f014a950-c190-49f1-bb91-bfc566dade34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_automata_veszfek_mukodese","timestamp":"2019. június. 18. 10:00","title":"Ez 2020-tól minden autóba be fog kerülni: terjedőben az automata vészfék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc1a6d7-4dc1-4fec-963e-d919cf7a5b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint az októberben megjelenő Google-csúcstelefonban ölthet testet a cég egy korábbi, ígéretes projektje. Izgalmas jellemzőről van szó.","shortLead":"A legújabb hírek szerint az októberben megjelenő Google-csúcstelefonban ölthet testet a cég egy korábbi, ígéretes...","id":"20190618_google_project_soli_technologia_megjelenhet_a_pixel_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1a6d7-4dc1-4fec-963e-d919cf7a5b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba180b73-dc06-4cff-b078-cd17528f22aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_google_project_soli_technologia_megjelenhet_a_pixel_4","timestamp":"2019. június. 18. 10:23","title":"Olyan funkciót kaphat a Google telefonja, amellyel végre kitűnhet a vetélytársak közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]