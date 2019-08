Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) igazolta, hogy megteremtette törvényes gazdálkodásának feltételeit, így újra kaphat állami támogatást – közölte az Állami Számvevőszék.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) igazolta, hogy megteremtette törvényes gazdálkodásának feltételeit, így újra kaphat...","id":"20190830_Ujra_kaphat_allami_tamogatast_a_Kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccaa5f5-708e-4696-ad21-b6fac338cf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Ujra_kaphat_allami_tamogatast_a_Kutyapart","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:04","title":"Újra kaphat állami támogatást a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A postások naponta átlagosan 200 iskolába kézbesítettek. ","shortLead":"A postások naponta átlagosan 200 iskolába kézbesítettek. ","id":"20190831_posta_konyvtarellato_tankonyv_iskola_iskolakezdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e6c510-932d-4a24-9dec-32ef3a12728d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_posta_konyvtarellato_tankonyv_iskola_iskolakezdes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:53","title":"A posta szerint minden iskolába megérkeztek a tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autós gázolta el.

","shortLead":"Autós gázolta el.

","id":"20190831_halalos_baleset_zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079a524-27b7-4311-9c40-d719201bdc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_halalos_baleset_zuglo","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:59","title":"Gyerek vesztette életét egy zuglói balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","shortLead":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","id":"20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98361981-292c-43d5-9b67-49ad9231c857","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Hiába kiabált segítségért, egyedül szült a börtöncellában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig itt tartunk. Telefonon hívják majd az embereket, nehéz összeszámolni, hányadik kampány ez, ahol bevetik a „kerítésbontó ellenzék” toposzt.","shortLead":"Még mindig itt tartunk. Telefonon hívják majd az embereket, nehéz összeszámolni, hányadik kampány ez, ahol bevetik...","id":"20190830_A_Fidesz_kampanyt_indit_arrol_hogy_Gyurcsanyek_lebontanak_a_keritest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991e27fd-2827-4849-847d-95795154c520","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_Fidesz_kampanyt_indit_arrol_hogy_Gyurcsanyek_lebontanak_a_keritest","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:49","title":"A Fidesz megint azzal kampányol, hogy Gyurcsányék le akarják bontani a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8a930c-4cae-4610-a97b-501fd207aa39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a kerületi lap szerint várhatóak még tévedések, Nagy Károly hiába szembesítette állításával a kerületi újság munkatársát.","shortLead":"De a kerületi lap szerint várhatóak még tévedések, Nagy Károly hiába szembesítette állításával a kerületi újság...","id":"20190830_A_Momentum_politikusa_felhivta_az_ujsagirot_aki_nem_irt_rola_igazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd8a930c-4cae-4610-a97b-501fd207aa39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cf951d-f81e-46f5-a3fd-507d74a15e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_Momentum_politikusa_felhivta_az_ujsagirot_aki_nem_irt_rola_igazat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:59","title":"A Momentum politikusa felhívta az újságírót, aki nem írt róla igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedévben 4,9 százalékkal nőtt a GDP, főleg a szolgáltatások és az építőipar húzta a gazdaságot. Az első félévben 5,1 százalékos lett a növekedés.","shortLead":"A második negyedévben 4,9 százalékkal nőtt a GDP, főleg a szolgáltatások és az építőipar húzta a gazdaságot. Az első...","id":"20190830_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ede589-2f99-469a-8d87-4897c6a01e9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Reszletezte_a_KSH_mitol_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:44","title":"Részletezte a KSH, mitől nőtt ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja a historizáló leckét alapfokon, a két szökőkút viszont inkább a provincializmust képviseli. A fák túlélése kérdéses, ha kitiltanák az autóforgalmat, akkor jobbak lennének az esélyek, de akkor meg minek a mélygarázs a tér alá, minek vágták ki a régi nagy fákat. ","shortLead":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja...","id":"20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41df341c-5aa4-4838-9153-839823754f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:15","title":"József nádor tér - A NER-operettország főtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]