[{"available":true,"c_guid":"460e560c-e861-42fa-a55f-49dedefee271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos meghibásodásra bukkantak három márka konyhai főzőlapjánál, a baj jelentős: az eszközök váratlanul maguktól is bekapcsolhatnak.","shortLead":"Súlyos meghibásodásra bukkantak három márka konyhai főzőlapjánál, a baj jelentős: az eszközök váratlanul maguktól is...","id":"20190830_fozolap_tuzveszely_visszahivas_whirlpool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460e560c-e861-42fa-a55f-49dedefee271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0436b3ee-42a8-4aa5-a4d8-72720cb65b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_fozolap_tuzveszely_visszahivas_whirlpool","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:03","title":"Lázadnak? Rengeteg főzőlapot hívnak vissza, mert maguktól bekapcsolhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autós gázolta el.

","shortLead":"Autós gázolta el.

","id":"20190831_halalos_baleset_zuglo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079a524-27b7-4311-9c40-d719201bdc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_halalos_baleset_zuglo","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:59","title":"Gyerek vesztette életét egy zuglói balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte a sofőr, nem volt hajlandó leszállni a buszról, ami nem is ment tovább.","shortLead":"Hiába kérte a sofőr, nem volt hajlandó leszállni a buszról, ami nem is ment tovább.","id":"20190831_buszsofor_veres_ujpalota_rendorseg_nyomozas_ismeretlen_tettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6af33c-9168-4f33-b9c3-97454320b1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_buszsofor_veres_ujpalota_rendorseg_nyomozas_ismeretlen_tettes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 11:30","title":"Buszsofőrt vert Újpalotán, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt múzeumigazgatói fizetésen kívül kapja, valamint jár neki egy hivatali és magáncélra egyaránt használható autó is. \r

","shortLead":"Ezt múzeumigazgatói fizetésen kívül kapja, valamint jár neki egy hivatali és magáncélra egyaránt használható autó is. \r

","id":"20190830_Havi_650_ezerert_lesz_miniszteri_biztos_Demeter_Szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020cb92f-d929-4f57-b664-72b4e07b3fad","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Havi_650_ezerert_lesz_miniszteri_biztos_Demeter_Szilard","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:02","title":"Havi 650 ezerért lesz miniszteri biztos Demeter Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Szinte fű alatt jött Tasnádi István új filmje, a lélekvándorlásról szóló Egy másik életben. A fura scifi-dráma-disztópia alapötlete parádés, a nagy borzongás vagy az erős üzenet viszont elmaradt. Kritika.","shortLead":"Szinte fű alatt jött Tasnádi István új filmje, a lélekvándorlásról szóló Egy másik életben. A fura...","id":"20190830_Egy_masik_eletben_Tasnadi_Istvan_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08253de-69bd-4177-b949-aea353ac861f","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Egy_masik_eletben_Tasnadi_Istvan_film","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:35","title":"Tehát nyitogatni fogják a csakráinkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház Társulata, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Veszprémben egyébként is áll a bál, Oberfrank Pál igazgató ellen ugyanis személyi szabadság megsértésének vádjával indult eljárás.","shortLead":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház...","id":"20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715a700-6a89-4d9d-84c3-d2b4a78df23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:25","title":"Tovább durvul a veszprémi Petőfi Színház válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5197d4-dbe7-4610-8543-5a6311106816","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","timestamp":"2019. augusztus. 31. 22:07","title":"\"Necces Tarlós leváltása\" - videónk Karácsony kampánynyitójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809a3185-7e5b-493a-86c9-5653a9b31557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés miatt van esély nagyobb dugókra hétfőn, azonban tapasztalatunk szerint a 4-6-os villamos felújítása tényleg elkészül iskolakezdésre, de cserébe ezen a hétvégén egyáltalán nem jár. Az Üllői úton azonban még járnak a metrópótló buszok. ","shortLead":"Az iskolakezdés miatt van esély nagyobb dugókra hétfőn, azonban tapasztalatunk szerint a 4-6-os villamos felújítása...","id":"20190830_Attol_tart_kihullik_a_haja_a_hetfo_reggeli_dugotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=809a3185-7e5b-493a-86c9-5653a9b31557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40801be-95ba-47d6-a0aa-b55d481dc2d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Attol_tart_kihullik_a_haja_a_hetfo_reggeli_dugotol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:10","title":"Ellenőriztük, tényleg befejezik-e hétfőre a 4-6-os villamos felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]