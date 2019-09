Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról egy privát fiókkal rendelkező ismerőse fotóit. A Facebook szerint ugyanakkor nincs mi miatt aggódni.","shortLead":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról...","id":"20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871e014-7c19-4b53-a6cf-2a5ba740dc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:03","title":"Biztonsági rést találtak az Instagramnál és a Facebooknál, bárki fotója lementhető vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű adatigényléssel azt is megtudta, hogy jelenleg összesen 7657 ilyen okmány van használatban.\r

","shortLead":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű...","id":"20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792c127c-d2b6-4b5d-b44b-ab29528d938e","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:51","title":"Több ezren kaptak diplomata-útlevelet az Orbán-kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta el az új szerepét.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta...","id":"20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f9645c-cc74-4a95-9790-95d5befb1c07","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:55","title":"Tom Hanks: Van helye a cinizmusnak, de ne azzal indítsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558b36bb-fe0d-4fa5-b051-53e0a9a706da","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új órával jelentkezett az Asus a Berlinben zajló IFA 2019 szakkiállításon. A gyártó szerint a VivoWatch SP intelligenciájával tűnik ki a konkurens megoldások közül.","shortLead":"Új órával jelentkezett az Asus a Berlinben zajló IFA 2019 szakkiállításon. A gyártó szerint a VivoWatch SP...","id":"20190909_asus_vivowatch_sp_ora_funkciok_ekg_veroxigenszint_vernyomasmero_karora_ifa_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=558b36bb-fe0d-4fa5-b051-53e0a9a706da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d20e2-e385-4608-955f-bc77c3ab8a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_asus_vivowatch_sp_ora_funkciok_ekg_veroxigenszint_vernyomasmero_karora_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:03","title":"Egy töltéssel 14 napon át folyamatosan méri a vérnyomást az Asus új órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60 évvel ezelőtt véget ért francia gyarmatosítás miatt még mindig feszült a két ország szurkolói közötti viszony.\r

","shortLead":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60...","id":"20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c9ed3-1ab5-4b52-9787-22f33c9e7a32","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:30","title":"Franciaország megkockáztatna egy focimeccset Algériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2aa7a8-92c2-4360-846b-b953acbcd976","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak egy szerzői jogokra hivatkozó szöveg jelent meg a szlovákok elleni meccs alatt a Digi csatornához köthető sportcsatorna előfizetőinek képernyőjén.","shortLead":"Csak egy szerzői jogokra hivatkozó szöveg jelent meg a szlovákok elleni meccs alatt a Digi csatornához köthető...","id":"20190910_Sok_magyar_nem_tudta_nezni_a_valogatott_meccset_Erdelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2aa7a8-92c2-4360-846b-b953acbcd976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33df2a9a-b32f-4ccd-b631-f0229a92cc55","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Sok_magyar_nem_tudta_nezni_a_valogatott_meccset_Erdelyben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:39","title":"Sok magyar nem tudta nézni a válogatott meccsét Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190910_Stilusosan_siratja_el_a_Jobaratok_sorozatot_ez_a_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e03a7d-d053-4081-b04a-f6d54bb3701e","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Stilusosan_siratja_el_a_Jobaratok_sorozatot_ez_a_zenesz","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:36","title":"Stílusosan siratja el a Jóbarátok sorozatot ez a zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9317e781-a032-4f71-be95-194adc7dbc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány, az ellenzéket cirkuszos plakátra tették, válaszul a matricázók Tarlóst ujjbábként ábrázolták.","shortLead":"Dübörög a kampány, az ellenzéket cirkuszos plakátra tették, válaszul a matricázók Tarlóst ujjbábként ábrázolták.","id":"20190910_Meghekkeltek_a_Fidelitas_cirkuszos_plakatjait_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9317e781-a032-4f71-be95-194adc7dbc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e837e5e-3c2a-40d5-85dc-9d1274f4a139","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Meghekkeltek_a_Fidelitas_cirkuszos_plakatjait_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:44","title":"Meghekkelték a Fidelitas cirkuszos plakátjait Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]