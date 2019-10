Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa14b09-b85d-4883-93e3-3d37a3cc5416","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalosan egy hét múlva távozik az Európai Központi Bank éléről Mario Draghi, az euróövezeti jegybank igazgatótanácsának csütörtöki kamatdöntő ülése után már leginkább egy feladata maradt: hogy összepakoljon a Frankfurtban töltött viharos nyolc év után. Mi pedig mérleget vonunk egy olyan elnöki periódusról, amely a túlélést hozta az EU monetáris uniója számára.","shortLead":"Bár hivatalosan egy hét múlva távozik az Európai Központi Bank éléről Mario Draghi, az euróövezeti jegybank...","id":"20191024_super_mario_bucsuzik_mario_draghi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa14b09-b85d-4883-93e3-3d37a3cc5416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bbdf04-eaa6-4813-b86c-cde180c865f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_super_mario_bucsuzik_mario_draghi","timestamp":"2019. október. 24. 17:30","title":"Super Mario búcsúja: az ember, aki megmentette az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni kell a szólás-, a gondolat- és a sajtószabadságért.","shortLead":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni...","id":"20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36c71e-d94c-424e-a61c-fdfb1609a4df","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","timestamp":"2019. október. 23. 20:28","title":"Karácsony: Visszavettük, hogy visszaadjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint a kisebbségi kormányok átlagosan másfél-két évig működnek Kanadában.","shortLead":"Szakértők szerint a kisebbségi kormányok átlagosan másfél-két évig működnek Kanadában.","id":"20191024_justin_trudeau_kanada_kormany_koalicio_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e9b92-4b84-4b7f-85e3-7fad6e977c18","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_justin_trudeau_kanada_kormany_koalicio_ellenzek","timestamp":"2019. október. 24. 05:57","title":"Nem akar koalícióra lépni az ellenzékkel Trudeau","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a9ee48-7f99-44d0-87ce-41507c462451","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Simone Biles mindent megnyert, amit tornász megnyerhet. Többször is. Eredményei önmagukban is elképesztőek, de az útja, amelyen elérte őket, még inkább az. ","shortLead":"Simone Biles mindent megnyert, amit tornász megnyerhet. Többször is. Eredményei önmagukban is elképesztőek, de az útja...","id":"20191025_simone_biles_olimpiai_bajnok_vilagbajnok_tornasz_portre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93a9ee48-7f99-44d0-87ce-41507c462451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abd85db-fca2-4a75-ab39-12df2960e801","keywords":null,"link":"/sport/20191025_simone_biles_olimpiai_bajnok_vilagbajnok_tornasz_portre","timestamp":"2019. október. 25. 14:00","title":"Állami gondozásból a világ tetejére – így lett minden idők legjobb tornásza Simone Biles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac viszont tovább szárnyal.","shortLead":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac...","id":"20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da3d8de-c465-4bcf-8fe7-1b892a423f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","timestamp":"2019. október. 24. 07:54","title":"A GKI szerint véget ért az emelkedő árak korszaka a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zárva tartó Aurórát támadta meg egy szélsőjobboldali csoport október 23-án, olvasónk elmondása alapján csak akkor kezdtek el skandálni, amikor az ott függő szivárványos zászlót már felgyújtották. A rendőrség garázdaság miatt nyomozást indított.","shortLead":"A zárva tartó Aurórát támadta meg egy szélsőjobboldali csoport október 23-án, olvasónk elmondása alapján csak akkor...","id":"20191024_Odamentek_egettek_aztan_nyomtak_full_hangeron_egy_ria_ria_hungariat__video_az_Aurora_elleni_tamadasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6cf320-bd63-496a-9b12-cdb11b04480c","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Odamentek_egettek_aztan_nyomtak_full_hangeron_egy_ria_ria_hungariat__video_az_Aurora_elleni_tamadasrol","timestamp":"2019. október. 24. 15:20","title":"\"Odamentek, égettek, aztán nyomtak full hangerőn egy ria-ria Hungáriát\" – videó az Auróra ellen támadókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és Felsőboldogfalván.\r

\r

","shortLead":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és...","id":"20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb9ab13-df19-4c68-a802-8116d9ba6a35","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","timestamp":"2019. október. 24. 09:37","title":"Medve követett egy szekeret egy székelyföldi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredmény ellen nem nyújtott be kifogást, csak a szabálytalanságok miatt fordult jogorvoslatért az önkormányzati választáson egyetlen szavazattal alulmaradó polgármesterjelölt, így a települést tovább vezetheti az évtizedek óta regnáló kormánypárti politikus. ","shortLead":"Az eredmény ellen nem nyújtott be kifogást, csak a szabálytalanságok miatt fordult jogorvoslatért az önkormányzati...","id":"20191025_kistelek_jogorvoslat_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37b82e1-ed27-4c99-859c-129d1d73b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_kistelek_jogorvoslat_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 25. 15:51","title":"Elbaltázta a jogorvoslatot az egy szavazattal alulmaradt kisteleki jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]