Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200119_Az_en_hetem_Peterfy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef92ebe-d288-45b1-86b6-c64f17343d02","keywords":null,"link":"/360/20200119_Az_en_hetem_Peterfy","timestamp":"2020. január. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582556a1-ee10-4799-b21e-5ebfb923e5c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A film az Óz a csodák csodájával világhírűvé lett Judy Garland utolsó, tragikusan hanyatló évének állít emléket.","shortLead":"A film az Óz a csodák csodájával világhírűvé lett Judy Garland utolsó, tragikusan hanyatló évének állít emléket.","id":"202003_film__rut_kiskacsa_judy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=582556a1-ee10-4799-b21e-5ebfb923e5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea6ee68-d489-488b-90f1-b3ed12079be4","keywords":null,"link":"/360/202003_film__rut_kiskacsa_judy","timestamp":"2020. január. 20. 14:00","title":"Renée Zellweger szívszorító alakítása teszi emlékezetessé a Judyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Óriási tévedés volt 13 éve magánkézbe adni Borsodban a megyei állami onkológiai ellátást. A már eddig is milliárdos veszteségek tovább nőhetnek.","shortLead":"Óriási tévedés volt 13 éve magánkézbe adni Borsodban a megyei állami onkológiai ellátást. A már eddig is milliárdos...","id":"202003__miskolci_korhazbotrany__nevtelen_levelek__maganerdek__regen_elszabtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb5dba5-c15e-4c4e-aff7-3545f307ff4e","keywords":null,"link":"/360/202003__miskolci_korhazbotrany__nevtelen_levelek__maganerdek__regen_elszabtak","timestamp":"2020. január. 21. 07:00","title":"Mégis mi folyik a miskolci kórházban valójában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítéséhez használt filmes technika sokkal többet fejlődött, mint maga az autó. ","shortLead":"A felvétel készítéséhez használt filmes technika sokkal többet fejlődött, mint maga az autó. ","id":"20200120_a_lenyeg_valtozatlan_lada_niva_reklam_1977bol_es_2020bol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b4f90-886d-4a84-a4d7-c9dfd8bdb960","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_a_lenyeg_valtozatlan_lada_niva_reklam_1977bol_es_2020bol","timestamp":"2020. január. 20. 06:41","title":"A lényeg változatlan: Lada Niva reklám 1977-ből és 2020-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fad257c-b162-4dd8-a6a0-6f8528e88ca8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"De Brad Pittet és Renée Zellwegert is díjazták. ","shortLead":"De Brad Pittet és Renée Zellwegert is díjazták. ","id":"20200120_Az_Eloskodok_kapta_a_hollywoodi_szineszceh_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fad257c-b162-4dd8-a6a0-6f8528e88ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9eecf3-eadc-4809-ba26-aa08b91da08c","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Az_Eloskodok_kapta_a_hollywoodi_szineszceh_dijat","timestamp":"2020. január. 20. 10:31","title":"Az Élősködők kapta a hollywoodi színészcéh díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány miatt. Miután rákérdeztek, miért, inkább újra kinyitották őket.","shortLead":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány...","id":"20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb52c09-e366-42c3-b1fa-74ac00208d62","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","timestamp":"2020. január. 21. 10:56","title":"Hetekig üresen állt több kórterem is egy fővárosi kórházban az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most záruló projekt során speciális mintavételi módszert fejlesztett ki egy független laboratórium, amivel sokkal pontosabb és megbízhatóbb eredmények születnek a mikroműanyagok kutatása során. ","shortLead":"Egy most záruló projekt során speciális mintavételi módszert fejlesztett ki egy független laboratórium, amivel sokkal...","id":"20200121_mikromuanyag_magyar_vizek_vizsgalat_laboratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d785fbbf-8f22-4570-a8dd-ad9ba42c0f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_mikromuanyag_magyar_vizek_vizsgalat_laboratorium","timestamp":"2020. január. 21. 10:18","title":"Akár ötször annyi mikroműanyag is lehet a magyar vizekben, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","shortLead":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","id":"20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6295e674-3c7d-4a3a-857c-7e390e66b01f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","timestamp":"2020. január. 21. 07:59","title":"510 lóerős dízelmotor a legújabb Audi SQ8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]