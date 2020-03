Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt fertőzöttről tudni. Eközben a világ is tovább küzd a betegséggel. Franciaországban például 40 ezer egészségügyi tartalékost és 100 ezer önkéntest küldenek a "frontra". Hírek a koronavírus-járványról percről percre. Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt... 2020. március. 26. 07:34 Az emberek 60-70 százaléka eltűnt a közterületekről, 35 újabb magyarországi fertőzött – hírek a járványról percről percre

Az NNK szerint megtették a megfelelő intézkedéseket. 2020. március. 26. 06:58 Koronavírusos lett a járványügy egyik vezetője

Olyan könnyítéseket kérnek a munkaadók a kormánytól, amellyel a szakszervezetek szerint egyszerűen a dolgozókat kizsigerelve próbálják túlélni a válságot. 2020. március. 26. 16:53 „Rabszolgatörvény a négyzeten" – Felháborodtak a szakszervezetek azon, amilyen válságkezelést a gyárosok kértek

A humorista most a kicsiknek üzeni: úgy lehet legyőzni a koronavírust, ha nem tesszük ki a lábunkat. 2020. március. 25. 13:58 Nem tudja megértetni a gyerekével, hogy otthon kell maradni? KAP segít!

Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek. A fertőzötteké már meghaladja a 80 ezret. Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek... 2020. március. 26. 18:26 Újabb 662 áldozatot követelt a koronavírus Olaszországban

A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás mellett. 2020. március. 25. 09:45 Maradj otthon a boroddal!

Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud windowsos számítógépeken. 2020. március. 25. 14:03 Hamarosan érkezhet PC-kre a Microsoft játékstreaming-szolgáltatása

Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi cég alkalmaz, de valamiért a saját hazájukban kell home office-ba menniük. A járvány miatt most sokaknál időszerű lett a kérdés – a tudnivalókat az Adózóna foglalta össze. Évek óta beszédtéma a tanácsadók körében, hogy milyen adófizetési kötelezettségeik vannak azoknak, akiket egy külföldi cég alkalmaz, de valamiért a saját hazájukban kell home office-ba menniük... 2020. március. 25. 15:31 Az adóbevallásnál érheti meglepetés a külföldre ingázókat, ha Magyarországon mennek home office-ba