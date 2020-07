Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Évek óta nem volt egy hónapban sem annyi viharkár, mint idén júniusban.","shortLead":"Évek óta nem volt egy hónapban sem annyi viharkár, mint idén júniusban.","id":"20200630_vihar_biztosito_viharkar_mabisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444dfd7b-7eff-481a-a57f-b23929ea7a38","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_vihar_biztosito_viharkar_mabisz","timestamp":"2020. június. 30. 10:16","title":"Ötmilliárd forint kárt okozhattak a júniusi viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást kiadók.","shortLead":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást...","id":"20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1eede-31cd-4606-8fee-07561f2b1551","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","timestamp":"2020. július. 01. 11:04","title":"Tíz százalékkal estek a budapesti albérletárak a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetekben senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetekben senki nem sérült meg.","id":"20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b3eab1-a69d-439a-b3a0-477242a8140a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","timestamp":"2020. június. 30. 09:58","title":"Három balesetben nyolc autó ütközött az M1-esen, torlódásra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rovar pusztítja a termést, a kormány a rendhagyó megoldásoktól sem riad vissza. Indiában már bevált a kemény rock.\r

A járvány miatt elrendelt korlátozások végeztével ismét látogatható műcsarnokbeli kiállítása.","shortLead":"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz...","id":"202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51f456c-4867-4b60-b1c0-d15fd85254c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518feda8-7fce-4d43-a80e-fa77c358b60d","keywords":null,"link":"/360/202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","timestamp":"2020. június. 29. 17:00","title":"22 fotó mutat be hátborzongató víziót a túlélésről a velencei gettóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e006a5ec-a73b-4587-b0e3-9e80515caec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a koronavírus-járvány miatt egyre elfogadottabbá válik az arcmaszk használata, úgy találkozhatunk újabb és újabb megoldásokkal. Tulajdonképpen nem is meglepő, hogy még internetre csatlakoztatható arcmaszk is készült.","shortLead":"Ahogy a koronavírus-járvány miatt egyre elfogadottabbá válik az arcmaszk használata, úgy találkozhatunk újabb és újabb...","id":"20200701_donut_robotics_internetre_csatlakozo_intelligens_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e006a5ec-a73b-4587-b0e3-9e80515caec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1d9cc-6b2e-4263-84ac-6d28e78536c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_donut_robotics_internetre_csatlakozo_intelligens_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 01. 11:03","title":"Jön az arcmaszk, ami felerősíti a hangunkat, ha érzi, hogy telefonálni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce6cc31-2c44-4037-999f-9a85d738ab93","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságos hősök, párhuzamos életutak és afroamerikai tematika, ami eddig távol állt a hollywoodi háborús és posztháborús filmektől.","shortLead":"Valóságos hősök, párhuzamos életutak és afroamerikai tematika, ami eddig távol állt a hollywoodi háborús és...","id":"202026_film__hus_es_arany_az_5_bajtars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce6cc31-2c44-4037-999f-9a85d738ab93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273da39f-0bbe-461e-83f2-a240d9f673fd","keywords":null,"link":"/360/202026_film__hus_es_arany_az_5_bajtars","timestamp":"2020. június. 29. 14:00","title":"Hollywood szokásaival szakít Spike Lee Vietnám-filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]