[{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. Ami az Európai Tanács szerint jelentős visszalépés lenne a nők védelme terén.","shortLead":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény...","id":"20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3799fe-2f39-4c89-a35c-51d9110720df","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. július. 26. 16:41","title":"Belharc a varsói kormányban a \"gender-ideológia\" miatt: már a PiS sem támogatja az igazságügyi miniszter ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna elmennie egyetlen játékosnak is. Most azt állítja, csak vacsorázni ment a Magic City sztriptízklubba, nem voltak ott táncosok. A másfél-két hetes karantént nem ússza meg így sem.","shortLead":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna...","id":"20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5f364-1357-4a24-9a77-f7ec2878b8c7","keywords":null,"link":"/sport/20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 11:07","title":"Karanténba megy az NBA-játékos, aki a szezon indulása előtt kiszökött „vacsorázni” egy sztriptízklubba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság a legnagyobb üdítőgyártót? Miért pont most nyitottak egy új piac felé? Békefi Lászlót, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság...","id":"20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277802ae-c9f6-4009-abd7-61e2b2053fdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","timestamp":"2020. július. 26. 16:00","title":"Ásványvizet igen, teát, gyümölcslevet nem vettünk a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbbc48a-44b6-4394-96c4-c9770e002add","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek az információk az Apple-féle AR-szemüvegről. Egy új pletyka szerint a termék vezérlés terén is más lesz, mint amit megszokhattunk az amerikai gyártótól.","shortLead":"Gyűlnek az információk az Apple-féle AR-szemüvegről. Egy új pletyka szerint a termék vezérlés terén is más lesz, mint...","id":"20200727_apple_glass_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_okosszemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dbbc48a-44b6-4394-96c4-c9770e002add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8ec94a-dc5e-4b62-b5a0-3f6d02845837","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_glass_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_okosszemuveg","timestamp":"2020. július. 27. 12:03","title":"Az Apple csodaszemüvege állítólag bármilyen felületből érintőkijelzőt csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488a229a-8237-4a17-a180-2451cd03a3ab","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes utcák kerültek víz alá Nagyatád környékén, miután hirtelen kiáradt a Rinya-patak. Galéria.","shortLead":"Teljes utcák kerültek víz alá Nagyatád környékén, miután hirtelen kiáradt a Rinya-patak. Galéria.","id":"20200726_Hazak_autok_a_viz_alatt__elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_kiaradt_Rinyapatak_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488a229a-8237-4a17-a180-2451cd03a3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1437da8-4a47-4945-a983-b5486f51eb1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Hazak_autok_a_viz_alatt__elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_kiaradt_Rinyapatak_fotok","timestamp":"2020. július. 26. 17:40","title":"Házak, utcák, autók a víz alatt – elképesztő pusztítást végzett a kiáradt Rinya-patak (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két futam alatt másodszor nyert a francia Fabio Quartararo a MotoGP-n.","shortLead":"Két futam alatt másodszor nyert a francia Fabio Quartararo a MotoGP-n.","id":"20200726_Fabio_Quartararo_gyorsasagimotoros_vilagbajnoksag_MotoGP_futamn_Andaluziai_Nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f13faf-b1a5-4d12-8656-a1bc7e8dcf15","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Fabio_Quartararo_gyorsasagimotoros_vilagbajnoksag_MotoGP_futamn_Andaluziai_Nagydij","timestamp":"2020. július. 26. 15:53","title":"Kettőből kettő: a MotoGP második futamát is megnyerte a Yamaha pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b77fc-cfe0-4534-b3e3-df56d861d16c","keywords":null,"link":"/360/20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","timestamp":"2020. július. 27. 08:00","title":"Radar360: Merkely a második hullámra figyelmeztet, Lázár János ma elnök lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott levelet írt a bírónőnek, többször megfigyelte, kést is vásárolt.","shortLead":"A vádlott levelet írt a bírónőnek, többször megfigyelte, kést is vásárolt.","id":"20200727_Meg_akarta_olni_a_birot_aki_elitelte_ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5d3697-c8ca-4cf9-9109-998b48e1869f","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Meg_akarta_olni_a_birot_aki_elitelte_ot","timestamp":"2020. július. 27. 14:50","title":"Meg akarta ölni a bírót, aki elítélte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]