[{"available":true,"c_guid":"84756bc6-d63e-4d21-8bb5-af9b4a1f4e64","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fecskendőgyárat építenek.","shortLead":"Fecskendőgyárat építenek.","id":"20200917_sanofi_miskolc_12_milliard_kozpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84756bc6-d63e-4d21-8bb5-af9b4a1f4e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f10675-b227-4c38-a1fb-f4d7b993ad24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_sanofi_miskolc_12_milliard_kozpenz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:11","title":"1,2 milliárd forint közpénztámogatással fejleszti miskolci gyárát a Sanofi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861cce43-e383-4190-a3a1-0d08f173059b","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"A csapathoz ömlő pénzeket úgy tűnik, elkezdték ügyesen használni, de kellett hozzá a koronavírus miatt felborult nemzetközi foci, és a kezelhetővé vált szurkolók is.","shortLead":"A csapathoz ömlő pénzeket úgy tűnik, elkezdték ügyesen használni, de kellett hozzá a koronavírus miatt felborult...","id":"20200917_ftc_bl_selejtezo_rebrov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=861cce43-e383-4190-a3a1-0d08f173059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efb3446-d555-4a79-9262-32c41fffc87e","keywords":null,"link":"/sport/20200917_ftc_bl_selejtezo_rebrov","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:00","title":"Öt ok, amiért a Fradi ilyen magasra juthatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén megugrott az igénylések száma.","shortLead":"Idén megugrott az igénylések száma.","id":"20200916_Meghosszabbitottak_a_diakhitel_igenylesenek_hataridejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed411201-110e-4c34-a57d-4211831a5e0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Meghosszabbitottak_a_diakhitel_igenylesenek_hataridejet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:27","title":"Meghosszabbították a diákhitel igénylésének határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért várhatóan be fog avatkozni.","shortLead":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért...","id":"20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3a0743-9abf-448e-afa4-1e89a54ea43d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:27","title":"Újra 360 fölött a forint, Matolcsyék közbeléphetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de egy kör választja el őket a Bajnokok Ligájától is.","shortLead":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de...","id":"20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cab155-47a1-4614-914e-7f517e5a5bff","keywords":null,"link":"/sport/20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:56","title":"Egy csoportkör már biztos: megérdemelten ejtette ki a Fradi a Dinamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5854a2e-0a10-47ae-a101-7f682a8fe1f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban a magyar infláció volt a legmagasabb, és messze meghaladta az uniós átlagot.","shortLead":"Augusztusban a magyar infláció volt a legmagasabb, és messze meghaladta az uniós átlagot.","id":"20200917_Az_unioban_sehol_sem_szalltak_el_az_arak_ugy_mint_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5854a2e-0a10-47ae-a101-7f682a8fe1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13431b0-3bc3-4dbe-b60e-b194cc8aa7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Az_unioban_sehol_sem_szalltak_el_az_arak_ugy_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:35","title":"Az EU-ban sehol sem szálltak el az árak úgy, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkaerőt kért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház Budapest Főváros Kormányhivatalától.","shortLead":"Munkaerőt kért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház Budapest Főváros Kormányhivatalától.","id":"20200916_koranyi_korhaz_szent_janos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef644599-6c06-43d7-b349-6b5b89dd3a85","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koranyi_korhaz_szent_janos_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 21:59","title":"Levélben kért segítséget a kormányhivataltól a Korányi és a Szent János Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947f111-ea62-4261-8a03-25f45ca0f337","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészült a Monostori híd, de az átadását nem verték nagy dobra.","shortLead":"Elkészült a Monostori híd, de az átadását nem verték nagy dobra.","id":"20200917_Orban_szlovakul_posztolt_maszkot_a_Meszaros_epitette_uj_Dunahid_atadojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f947f111-ea62-4261-8a03-25f45ca0f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d193f2-e1f1-4268-b941-c89c06bea77b","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Orban_szlovakul_posztolt_maszkot_a_Meszaros_epitette_uj_Dunahid_atadojara","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:55","title":"Orbán maszkot posztolt a Mészáros építette új Duna-híd átadójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]