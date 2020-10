Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","shortLead":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","id":"20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18650d10-5a83-4f80-8c00-ee78464e020d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","timestamp":"2020. október. 29. 09:42","title":"5000 eurós büntetést kapott az RTL II a Showder Klub miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis újdonsága 4 és 6 hengeres motorokkal indul harcba a szabadidő-autók piacán.","shortLead":"A Genesis újdonsága 4 és 6 hengeres motorokkal indul harcba a szabadidő-autók piacán.","id":"20201030_szemrevalo_koreai_rivalist_kapott_a_bmw_x3_hyundai_genesis_gv70","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386e5ea6-e103-48c3-8ee5-676f196cad72","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szemrevalo_koreai_rivalist_kapott_a_bmw_x3_hyundai_genesis_gv70","timestamp":"2020. október. 30. 09:21","title":"Szemrevaló koreai riválist kapott a BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","shortLead":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","id":"20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefc371-7f61-4369-b0b3-6dd4fcb56072","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","timestamp":"2020. október. 30. 10:18","title":"Zavargásokra számít a Walmart, ezért eldugja a fegyvereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült sikeresnek. A folyamat egy dolog miatt viszont mégis hangsúlyos: ettől a pillanattól számítjuk az internetes kapcsolat létezését, mely éppen ma 51 esztendős. Az újabb mérföldkő apropóján érdekes statisztikákat mutatunk.","shortLead":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült...","id":"20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ef355-632c-4ac3-b20f-0c586246c23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","timestamp":"2020. október. 29. 13:10","title":"51 éves lett az internet, a hely, ahol egy perc alatt is felfoghatatlanul sok minden történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a74a4e-e2c6-4b00-a605-27150097862a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába van igaza a magyar kormánynak ukrán-ügyben, a kárpátaljai magyarok ukrán nyelvűsödése elkerülhetetlen – állítja az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa. Fedinec Csilla szerint egy természetes folyamatot akar felgyorsítani Kijev, politikai megfontolásból. Az ottani magyarság ugyanis erősen fogyatkozóban van, most már csak 130 ezerre tehető a számuk – mondta el a M. Kiss Csabának a szakértő. ","shortLead":"Hiába van igaza a magyar kormánynak ukrán-ügyben, a kárpátaljai magyarok ukrán nyelvűsödése elkerülhetetlen – állítja...","id":"20201029_Fedinec_Csilla_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85a74a4e-e2c6-4b00-a605-27150097862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8461e87-faca-4777-9516-ab882dce503d","keywords":null,"link":"/360/20201029_Fedinec_Csilla_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 29. 17:00","title":"\"Az idő nem a javunkra játszik, ledarálódik a kárpátaljai magyarság\" – Fedinec Csilla, Ukrajna-szakértő a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391fb8b-4d60-4dda-a0bf-a05b902785f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megerősítik az iskolák védelmét – jelentette be Emmanuel Macron –, a templomokat pedig katonák védik majd.","shortLead":"Megerősítik az iskolák védelmét – jelentette be Emmanuel Macron –, a templomokat pedig katonák védik majd.","id":"20201029_macron_franciaorszag_ttamadas_alatt_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d391fb8b-4d60-4dda-a0bf-a05b902785f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2195a5-54ae-4ac6-b87e-825e73510a98","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_macron_franciaorszag_ttamadas_alatt_all","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Macron: Franciaország támadás alatt áll ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár állapota kielégítő.","shortLead":"Az államtitkár állapota kielégítő.","id":"20201029_retvari_bence_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de4b49-924e-403b-aceb-662aba455647","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_retvari_bence_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 29. 06:57","title":"Rétvári Bence megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos projektjét. A sajátos személyzeti politika önkényes kormányzati döntésekkel párosul.","shortLead":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos...","id":"20201029_Erodfitogtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1f4b1-ea7a-4586-af22-13e7dd835ee4","keywords":null,"link":"/360/20201029_Erodfitogtatas","timestamp":"2020. október. 29. 06:30","title":"Mészáros és egy 31 éves modell már feltűnt a Citadellánál, kérdés, marad-e a Szabadság-szobor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]