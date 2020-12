Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7a59af9-58bf-4c58-a115-d5a5745dd98d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Varsóban tárgyalt Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettessel és Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Varsóban tárgyalt Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettessel és Mateusz Morawiecki...","id":"20201208_Orban_Varsoban_nagy_eselyunk_van_a_gyozelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a59af9-58bf-4c58-a115-d5a5745dd98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0503400d-77f1-4338-847b-0d95d5bd44e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Orban_Varsoban_nagy_eselyunk_van_a_gyozelemre","timestamp":"2020. december. 08. 21:15","title":"Orbán Varsóban: nagy esélyünk van a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem változtatnak a novemberben meghozott szabályon.","shortLead":"Nem változtatnak a novemberben meghozott szabályon.","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_svedorszag_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99e299a-31ad-4091-90dd-19a05177172d","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_svedorszag_karacsony","timestamp":"2020. december. 09. 06:59","title":"Svédországban legfeljebb nyolcan karácsonyozhatnak együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e78fcbe-2709-4f3b-940f-a5afda221fe2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX 12 500 méteres magasságba küldte volna fel a Starship nevű űrhajóját, ám a Raptor hajtómű hibát jelzett, így az utolsó pillanatban lefújták a tesztet.","shortLead":"A SpaceX 12 500 méteres magasságba küldte volna fel a Starship nevű űrhajóját, ám a Raptor hajtómű hibát jelzett...","id":"20201209_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_raptor_hajtomu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e78fcbe-2709-4f3b-940f-a5afda221fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bafec2-e852-4652-96a7-382d30ac8cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_raptor_hajtomu","timestamp":"2020. december. 09. 11:33","title":"Videó: egyetlen másodperccel indítás előtt állította le a SpaceX a Starship tesztrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","shortLead":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","id":"20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eac9d22-d162-4bcc-9b4d-4caa7e94ced2","keywords":null,"link":"/elet/20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","timestamp":"2020. december. 10. 18:27","title":"Egy menő TikTok-videót akart, majdnem a nyakát törte miatta egy 12 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda reggel egy újabb fémoszlopot helyezett el valaki Angliában, ezúttal Glastonbury városa mellett. A monolit kidőlt, mire rátaláltak a kirándulók. Az oszlop közepén egy üzenet volt olvasható.","shortLead":"Szerda reggel egy újabb fémoszlopot helyezett el valaki Angliában, ezúttal Glastonbury városa mellett. A monolit...","id":"20201210_monlit_femoszlop_glastonbury_not_banksy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f441169-e8b2-4b6d-b74d-4e50d57e8296","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_monlit_femoszlop_glastonbury_not_banksy","timestamp":"2020. december. 10. 17:03","title":"Angliai dombtetőn bukkant fel egy újabb fémoszlop, üzenetet is írtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","shortLead":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","id":"20201209_tolvajok_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3979f5-fbd1-43b8-991c-83aa68ad1616","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_tolvajok_telefonok","timestamp":"2020. december. 09. 11:47","title":"Telefontolvaj triót keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nőt a saját ismerősei verték át, akik a kiszemelt célponttól is megpróbáltak pénzt szerezni. ","shortLead":"A nőt a saját ismerősei verték át, akik a kiszemelt célponttól is megpróbáltak pénzt szerezni. ","id":"20201210_Vademeles_bergyilkossag_ugyvedno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ed6fa8-a322-49a3-b1b6-06d81676170a","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Vademeles_bergyilkossag_ugyvedno","timestamp":"2020. december. 10. 13:04","title":"Vádat emeltek a bérgyilkosságot szervező ügyvédnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d89361-6368-44f8-8735-b33fe0842595","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"„3,8 kilométer úszás és 180 kilométer kerékpározás után 42 kilométernyi futás rengeteg, de ha úgy veszem, hogy nyolc 5,2 kilométeres kör vár rám, az mindjárt más.”","shortLead":"„3,8 kilométer úszás és 180 kilométer kerékpározás után 42 kilométernyi futás rengeteg, de ha úgy veszem, hogy nyolc...","id":"invitech_20201204_Uszas_kerekparozas_futas__az_uzleti_sikerekben_is_kulcsszerep_juthat_nekik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d89361-6368-44f8-8735-b33fe0842595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1672d7d2-85c4-49b3-9374-4436713ab69a","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201204_Uszas_kerekparozas_futas__az_uzleti_sikerekben_is_kulcsszerep_juthat_nekik","timestamp":"2020. december. 09. 11:30","title":"Úszás, kerékpározás, futás – az üzleti sikerekben is kulcsszerep juthat nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"}]