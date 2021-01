Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sriwijaya Air egyik Boeing 737-es gépe röviddel felszállás után tűnt el több mint ötven utassal a fedélzetén.","shortLead":"A Sriwijaya Air egyik Boeing 737-es gépe röviddel felszállás után tűnt el több mint ötven utassal a fedélzetén.","id":"20210109_Eltunt_egy_indoneziai_utasszallito_repulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7b304f-615e-4714-b7be-6ef1316b5f88","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Eltunt_egy_indoneziai_utasszallito_repulo","timestamp":"2021. január. 09. 12:30","title":"Eltűnt egy indonéziai utasszállító repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6dc95a-6db5-4cda-8edb-653bdf42bfa1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kimagasló és kiábrándító eredményeik egyaránt voltak tavaly a magyaroknak, az országnak. Válogatás 2020 rekordjaiból.","shortLead":"Kimagasló és kiábrándító eredményeik egyaránt voltak tavaly a magyaroknak, az országnak. Mik a lehetséges következmények?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ahogy Orbán Viktor, úgy Donald Trump is arra építette politikáját, hogy vagyunk \"mi\" és vannak \"ők\", utóbbiak ellen pedig minden megengedett - így vélekedik a szerdai események tükrében az amerikai elnök politikájáról a London School of Economics politológia professzora.","shortLead":"Ahogy Orbán Viktor, úgy Donald Trump is arra építette politikáját, hogy vagyunk \"mi\" és vannak \"ők\", utóbbiak ellen...","id":"20210110_Foreign_Affairs_Trump_csak_azt_tette_amit_igert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544382ca-826b-46a3-b375-dbf772dfabc9","keywords":null,"link":"/360/20210110_Foreign_Affairs_Trump_csak_azt_tette_amit_igert","timestamp":"2021. január. 10. 09:10","title":"Foreign Affairs: Trump csak beváltotta, amit mindig is ígért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az a fajt erős ember típusú vezetés, amit Trump képviselt, nem tűnik el a világból a 45. amerikai elnök távozásával - mondta elődje, Barack Obama. Aztán ki is fejtette kikre gondol.","shortLead":"Az a fajt erős ember típusú vezetés, amit Trump képviselt, nem tűnik el a világból a 45. amerikai elnök távozásával...","id":"20210110_Obama_szerint_Trump_veszitett_de_Orban_meg_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af2c2b-8247-4cd2-9b50-69148a96cf7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Obama_szerint_Trump_veszitett_de_Orban_meg_nem","timestamp":"2021. január. 10. 10:49","title":"Obama szerint Trump veszített, de Orbán még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő életút áll mögötte.","shortLead":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Amikből egy seregnyivel rendelkezik.","shortLead":"Simon Byrne az ethereum kriptovalutát bányássza a méregdrága GPU-kkal. Szerinte a bűnbeesés már a járvány előtti években megtörtént: amikor a GDP növekedett, a kormány túlfűtötte a gazdaságot, márpedig egy ilyen helyzet után nincs elég lehetőség arra, hogy jelentős támogatásokat adjanak.","shortLead":"Orbán Viktor most nem a válságot akarja kezelni, hanem az oligarchákat menteni – állítja a 2020-as gazdaságpolitikáról...","id":"20210109_Mellar_valsagkezeles_konyv_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c2ece9d-e045-4eda-bf4b-bb819a8ab88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5983f1f-ff75-4f5c-bef0-f022096e128f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210109_Mellar_valsagkezeles_konyv_jarvany","timestamp":"2021. január. 09. 11:00","title":"Mellár: A westernhős Orbánnak már alig maradt lőszer a fegyverében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]