Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mellkason szúrta egy 46 éves férfi lakótársát Vecsésen, a 36 éves áldozat életveszélyes sérülést szenvedett - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. ","shortLead":"Mellkason szúrta egy 46 éves férfi lakótársát Vecsésen, a 36 éves áldozat életveszélyes sérülést szenvedett - közölte...","id":"20210228_Osszevesztek_azon_ki_hozza_a_vodkat_keseles_lett_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe641840-0c6e-455b-a5bc-8718c7d3b975","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Osszevesztek_azon_ki_hozza_a_vodkat_keseles_lett_a_vege","timestamp":"2021. február. 28. 09:15","title":"Összevesztek azon, ki hozza a vodkát, késelés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","shortLead":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","id":"20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855dd4b8-309c-4289-8ba3-9d735e459c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","timestamp":"2021. március. 01. 07:59","title":"A Golf GTI 45. születésnapját 300 lóerős limitált szériával ünnepli a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","shortLead":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","id":"20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c62312-ce1c-4059-8ccd-048abfe16a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","timestamp":"2021. február. 28. 11:28","title":"Egy zsiráf kivágott szívével pózolt a Facebookon egy trófeavadász nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre a következtetésre jutott Koloh Gábor történész.","shortLead":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre...","id":"202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb78ba5-5238-44f0-ac62-d30b5c5dc253","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","timestamp":"2021. február. 28. 11:15","title":"Nagy a bizonytalanság a trianoni menekültek pontos száma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e809d3b-5e41-496c-8bcc-29af802e5470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 90-es évek elején ez volt a világ leggyorsabb sorozatgyártású sportkocsija. ","shortLead":"A 90-es évek elején ez volt a világ leggyorsabb sorozatgyártású sportkocsija. ","id":"20210228_szinte_ujkent_arulnak_egy_hamarosan_oldtimer_szupergyors_jaguar_xj220at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e809d3b-5e41-496c-8bcc-29af802e5470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24961-2406-4374-aaa6-98690964e49f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_szinte_ujkent_arulnak_egy_hamarosan_oldtimer_szupergyors_jaguar_xj220at","timestamp":"2021. február. 28. 06:41","title":"Szinte újként árulnak egy hamarosan oldtimer, szupergyors Jaguar XJ220-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet a Recompose.","shortLead":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet...","id":"202108_folddel_teszik_egyenlove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684f0457-b2e4-4d65-b0df-b3b5d5e6c16d","keywords":null,"link":"/360/202108_folddel_teszik_egyenlove","timestamp":"2021. február. 28. 08:40","title":"Temetés? Hamvasztás? A komposztálás a zöld megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig felvetette annak a lehetőségét is, hogy országa megszakítja az unióhoz fűződő kapcsolatait. Úgy tűnik, egyre közelebb kerül a világ egy többször ismételgetett fenyegetés beváltásához.","shortLead":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen...","id":"20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529594e-5e8b-41bc-8648-454267ba5c26","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","timestamp":"2021. február. 28. 11:00","title":"Putyin Oroszországa: mérgező bogyók és megalázó bosszúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20210228_Orban_Viktort_beoltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3914a5be-f068-413d-b5eb-a2922a0a5ce8","keywords":null,"link":"/elet/20210228_Orban_Viktort_beoltottak","timestamp":"2021. február. 28. 10:57","title":"Orbán Viktort beoltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]