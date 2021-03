Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","shortLead":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","id":"20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7190-0975-4e72-b82c-43017b825450","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","timestamp":"2021. március. 06. 10:19","title":"Véradások maradnak el a lezárások miatt, alig találnak már donort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket egy munkatársuk. Az igazságügyi minisztert pedig azzal vádolták meg, hogy évtizedekkel korábban erőszakolt meg valakit. ","shortLead":"Múlt hónapban a kormánypárt három női munkatársa állt a nyilvánosság elé azzal, hogy megerőszakolta őket...","id":"20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117b7eb-a842-45ee-9e7a-1d053cac9d55","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_ausztral_parlament_szexualis_eroszak","timestamp":"2021. március. 05. 05:49","title":"Nemi erőszak vádaktól hangos az ausztrál parlament, vizsgálat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","id":"20210305_dobrev_klara_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bf9e7-0244-4ca2-8522-b4665b49632f","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dobrev_klara_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 14:55","title":"Dobrev Klára koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat a Berlinalén. Ez a második magyar Ezüst Medve a fesztiválon, miután Nagy Dénes megkapta a legjobb rendezőnek járó díjat a Természetes fényért.","shortLead":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb...","id":"20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c1fb9-ebc3-4105-895c-6cfa084acee8","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 05. 12:45","title":"Díjeső: Fliegauf Bence filmjének színésze is Ezüst Medvét kapott a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841853a4-e0c3-41d4-b099-5ca6c3c1c746","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk édesanyja Twitteren tette közzé azt a levelet, amit a 17 éves Elon Musk kapott a Pretoria-i Egyetemtől.","shortLead":"Elon Musk édesanyja Twitteren tette közzé azt a levelet, amit a 17 éves Elon Musk kapott a Pretoria-i Egyetemtől.","id":"20210305_elon_musk_alkalmassagi_teszt_pretoriai_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841853a4-e0c3-41d4-b099-5ca6c3c1c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fadfcd2-12c1-4600-ba3c-519712f26be3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_elon_musk_alkalmassagi_teszt_pretoriai_egyetem","timestamp":"2021. március. 05. 14:03","title":"Olyan magas pontszámot kapott a 17 éves Elon Musk az alkalmassági tesztjére, hogy megismételtették vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete által készített, közel nyolcezer választ összesítő online felméréséből. A válaszadók 63 százaléka visel okosórát vagy okoskarkötőt, 54 százalékuknak van vezeték nélküli fülhallgatója, a megkérdezettek 12 százalékának pedig okosmérlege vagy vérnyomásmérője is.","shortLead":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete...","id":"20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e527afa5-0d26-410d-a81d-0a7aa1d25c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","timestamp":"2021. március. 06. 18:03","title":"Huawei: Már tízből hat magyar csuklóján ott ketyeg egy okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9db7dc6-529d-4fd6-8a77-4ce1c48c9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Microsot csodaszemüvege, a HoloLens segítségével is játszhatnánk majd a Pokémon Góval, amiben a lényeket akár kézből is etethetnénk.","shortLead":"A jövőben a Microsot csodaszemüvege, a HoloLens segítségével is játszhatnánk majd a Pokémon Góval, amiben a lényeket...","id":"20210305_microsoft_hololens_2_pokemon_go_mixed_reality_kevert_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9db7dc6-529d-4fd6-8a77-4ce1c48c9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1095764a-8081-4059-9509-9d3fc4b778a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_microsoft_hololens_2_pokemon_go_mixed_reality_kevert_valosag","timestamp":"2021. március. 05. 12:03","title":"Videón a Microsoft csodaszemüvege: látványos a játék a HoloLens használatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül társult a messziről bűzlő, számára haszonnal kecsegtető sztorihoz.","shortLead":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül...","id":"202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1878cc91-1785-4367-8fcf-685105046740","keywords":null,"link":"/360/202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","timestamp":"2021. március. 05. 15:00","title":"Kósa annyira akarhatta az „örökös” pénzét, hogy nem vette észre az őrültségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]