[{"available":true,"c_guid":"d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hivatalos renderelések jelentek meg a Huawei P50 Pro telefon kamerájáról, egészen szokatlan elrendezést mutatva.","shortLead":"Nem hivatalos renderelések jelentek meg a Huawei P50 Pro telefon kamerájáról, egészen szokatlan elrendezést mutatva.","id":"20210314_tojas_alaku_kamerasziget_huawei_p50_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2272f-83a4-45be-a5e4-412499310fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_tojas_alaku_kamerasziget_huawei_p50_pro","timestamp":"2021. március. 14. 08:03","title":"Sosem látott kamera-elrendezéssel érkezhet a következő Huawei csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható telefonjával. Egy neves tervező el is képzelte, milyen lehetne a Pixel Fold.","shortLead":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható...","id":"20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b9c15-f7c0-4d28-adbc-caed8440760e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. március. 15. 10:03","title":"Koncepcióvideón a Google összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 105,7 millióan kaptak legalább egy koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban.","shortLead":"Már 105,7 millióan kaptak legalább egy koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban.","id":"20210314_oltas_vakcina_usa_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8a47c7-5b6c-43d7-96d0-d61ace42caeb","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_oltas_vakcina_usa_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. március. 14. 07:51","title":"Új rekord: egy nap alatt 5,5 millió embert oltottak be Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban tartományi törvényhozási (Landtag-) választást tartanak. Várhatóan mindkettőben a kormánykoalíció nagyobbik, illetve legnagyobb pártja kapja a legtöbb szavazatot. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) gyenge eredményre számíthat, az is előfordulhat, hogy története legrosszabb helyi választási eredményét éri el.\r

","shortLead":"Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban tartományi törvényhozási (Landtag-) választást tartanak. Várhatóan...","id":"20210314_nemetorszag_tartomanyi_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77800520-b442-422a-899a-e17845df9fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_nemetorszag_tartomanyi_valasztas","timestamp":"2021. március. 14. 10:06","title":"Két fontos választás zajlik ma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új menetrend szerint a huszonhetek március végéig 30,1 millió adagot kapnak a cég oltóanyagából.","shortLead":"Az új menetrend szerint a huszonhetek március végéig 30,1 millió adagot kapnak a cég oltóanyagából.","id":"20210314_Elismerte_az_AstraZeneca_hogy_kevesebb_vakcinat_szallit_majd_Europaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a40e812-3f8b-47b1-bd93-150e5fc74ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_Elismerte_az_AstraZeneca_hogy_kevesebb_vakcinat_szallit_majd_Europaba","timestamp":"2021. március. 14. 16:20","title":"Elismerte az AstraZeneca, hogy kevesebb vakcinát szállít az uniónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","shortLead":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","id":"20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa885d-959d-4d07-91c8-ff5e24f5ffc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","timestamp":"2021. március. 14. 15:14","title":"Hiába keresik Bidenék Kim Dzsong Unt, Észak-Korea nem reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42de903-2687-4eaf-9e65-f1a457a11f63","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Sürgős műtét vagy politikai trükk? A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Sürgős műtét vagy politikai trükk? A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20210313_Honecker_mutet_Moszkva_1991_marcius_16","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42de903-2687-4eaf-9e65-f1a457a11f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8857621c-f85f-4dae-af22-fb5d4f370abd","keywords":null,"link":"/360/20210313_Honecker_mutet_Moszkva_1991_marcius_16","timestamp":"2021. március. 13. 16:30","title":"Mindenkinek jobb, hogy Honeckert Moszkvába csempészték? – 1991. március 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek három halálos áldozata van.","shortLead":"A balesetnek három halálos áldozata van.","id":"20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a412880d-118c-4b9b-8516-c2004707732d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","timestamp":"2021. március. 14. 14:10","title":"A felismerhetetlenségig összeroncsolódott egy autó a Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]