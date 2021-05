Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e37f6dfc-bf94-409c-9c4c-c55c864e6eec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti nehezen illeszkedik be új környezetébe, sokszor inkább alszik, mintsem a társai között legyen. Egyszerre kellene helytállnia az órákon és gyakorolnia hangszerén, ami nem megy zökkenőmentesen. Közben új tanár érkezik hozzá, ami talán új perspektívákat nyit számára. Tititá, második rész. ","shortLead":"Anti nehezen illeszkedik be új környezetébe, sokszor inkább alszik, mintsem a társai között legyen. Egyszerre kellene...","id":"20210501_Doku360_Titita_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e37f6dfc-bf94-409c-9c4c-c55c864e6eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b6ff8-23b2-4c0a-9922-a1e41ae21292","keywords":null,"link":"/360/20210501_Doku360_Titita_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 01. 19:00","title":"Doku360: Nem a gitárral van a baj. Velem van. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63eeb6c1-4476-4e1e-97d5-6df7604a2477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráció lassulása miatt ennek elérése azonban nem biztos, hogy egyszerű lesz. ","shortLead":"A regisztráció lassulása miatt ennek elérése azonban nem biztos, hogy egyszerű lesz. ","id":"20210501_Orban_otmillio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63eeb6c1-4476-4e1e-97d5-6df7604a2477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63aa1be1-89b2-4851-95e8-b884b7e2bb92","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Orban_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 01. 14:39","title":"Orbán következő célja az ötmillió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss kutatás szerint a budapesti fenntartású idősotthonok már nagyon jól állnak átoltottságban, és a halálozási arány is a fele az országosnak. Amikor fordítva volt a helyzet, a csapból is a Pesti úti idősotthon folyt, mostanra 176 intézmény áll nála rosszabbul.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a budapesti fenntartású idősotthonok már nagyon jól állnak átoltottságban, és a halálozási...","id":"20210429_idosotthon_fertozottseg_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f056f146-921f-4848-a9ed-6cbfb03c9c95","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_idosotthon_fertozottseg_budapest","timestamp":"2021. április. 30. 15:29","title":"Egy fővárosi tanulmány szerint 176 idősotthonban volt magasabb volt a halálozási arány, mint a Pesti úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ff1a47-bb65-497e-adf9-23af7796cc12","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az \"L. Simon mondja\" nevű játékot játssza el a Duma Aktuál: amelyik két múzeumra gondol a miniszteri biztos, azokat egyből össze is vonják. Sőt a végére már egészen új szempontok is felmerülnek a párosításoknál. ","shortLead":"Az \"L. Simon mondja\" nevű játékot játssza el a Duma Aktuál: amelyik két múzeumra gondol a miniszteri biztos, azokat...","id":"20210430_Duma_Aktual_Muzeumok_osszevonva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48ff1a47-bb65-497e-adf9-23af7796cc12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60afe98-7bc6-40ee-b0b9-371f721b4a22","keywords":null,"link":"/360/20210430_Duma_Aktual_Muzeumok_osszevonva","timestamp":"2021. április. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Összevonják az Ikeát meg a Szépművészetit is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban többször is hangoztatta, hogy a koronavírus ellen az inhalálás és a hidroxiklorokin tabletta tökéletesen alkalmas. ","shortLead":"Korábban többször is hangoztatta, hogy a koronavírus ellen az inhalálás és a hidroxiklorokin tabletta tökéletesen...","id":"20210501_Koronavirus_meghalt_Kenya_oltasellenes_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80eb93f-1fc4-4cdf-9539-3eea67dce24f","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Koronavirus_meghalt_Kenya_oltasellenes_orvos","timestamp":"2021. május. 01. 17:21","title":"Koronavírusban halt meg Kenya legismertebb oltásellenes orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg a Dél-Ausztráliai Egyetem kutatói, akik szerint a kávéfogyasztási szokások a szív egészségének állapotáról árulkodnak.","shortLead":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg...","id":"20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b95404-ae01-4746-868e-ae65610c7209","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","timestamp":"2021. április. 30. 13:03","title":"Mi óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0253c16-fd11-4517-825b-755524dbeb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1000 milliárd forint állami vagyont szervezett ki a kétharmados parlamenti többség alapítványokba. Ezek részben az egyetemek fenntartói lesznek, de létrejött öt közalapítvány is. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója szerint ez még a NER-ben megszokott vagyonmozgáshoz képest is nagyságrendi ugrás, a rendszert pedig az örökkévalóságnak tervezték. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Több mint 1000 milliárd forint állami vagyont szervezett ki a kétharmados parlamenti többség alapítványokba. Ezek...","id":"20210501_Fulke_Ligeti_Miklos_Transparency","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0253c16-fd11-4517-825b-755524dbeb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67eda83-e168-410d-8489-65548ea8f272","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Fulke_Ligeti_Miklos_Transparency","timestamp":"2021. május. 01. 11:00","title":"Fülke: \"Ezekkel a törvényekkel megpuccsolta az államot a parlamenti többség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona – írta a Telex, amely a tulajdonlap és egy ügyvédi felszólítás segítségével beazonosította az épületet. Zajlik a felújítás, nagy a sürgés-forgás.","shortLead":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona...","id":"20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e195f65-72f6-4129-88ad-81550c04f8dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2021. május. 01. 09:09","title":"Buda legszebb részére költözik Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]