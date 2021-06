Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat szerint, ha engednének a terasznyitási kéréseknek, nagyon lecsökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat szerint, ha engednének a terasznyitási kéréseknek, nagyon lecsökkenne a parkolóhelyek száma.","id":"20210607_erzsebetvaros_terasz_parkolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d433b197-3d84-4ce7-b536-24499e2309ed","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_erzsebetvaros_terasz_parkolo","timestamp":"2021. június. 07. 11:39","title":"Erzsébetváros szerint a lakók érdeke, hogy ne legyenek teraszok a parkolók helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6c7dd3-951f-4fb1-b8a1-cb7b18203d44","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két számban is aranyat szereztek a magyar versenyzők.","shortLead":"Két számban is aranyat szereztek a magyar versenyzők.","id":"20210606_Taroltak_a_magyarok_a_kajakkenu_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa6c7dd3-951f-4fb1-b8a1-cb7b18203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cdbb48-65ca-4c5e-a1ea-5aa5e80af462","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Taroltak_a_magyarok_a_kajakkenu_Ebn","timestamp":"2021. június. 06. 12:36","title":"Taroltak a magyarok a kajak-kenu Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi minisztérium úgy döntött, hogy a zsarolóvírus-támadásoknak nagyobb prioritást kell élvezniük.","id":"20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d193178-17d5-4e00-accc-1931b5e7172e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_zsarolovirus_tamadas_terrorizmus","timestamp":"2021. június. 07. 09:03","title":"Bekeményít az USA, úgy veszik majd a zsarolóvírus-támadást, mint a terrorizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség lenne egymásra találni, mint valaha. Az idei kontinenstorna lehetőséget ad, hogy Magyarország a polarizáció csúcsán és a világjárvány végének közeledtével újra összekovácsolódjon, a társadalomkutatók szerint ehhez pedig a futball természetéből és kultuszából adódóan még egy nehéz időszakban is minden adott. ","shortLead":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség...","id":"20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc34516-c7de-4d4a-9ae8-233e2a53b22b","keywords":null,"link":"/sport/20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"„A válogatott az egyetlen dolog, amelyből a NER nem tudott megosztó kérdést csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4820b7-7e08-4cbc-af22-c61cc8e2e9d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezője szerint a metróban belélegzett levegő akár hússzor szennyezettebb lehet, mintha egy út szélén sétálnánk. ","shortLead":"Tervezője szerint a metróban belélegzett levegő akár hússzor szennyezettebb lehet, mintha egy út szélén sétálnánk. ","id":"20210607_Tomegkozlekedes_legtisztito_formatervezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4820b7-7e08-4cbc-af22-c61cc8e2e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c77c2f-a773-42b1-b48f-de224136fdc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_Tomegkozlekedes_legtisztito_formatervezo","timestamp":"2021. június. 07. 10:55","title":"Ruhára csíptethető légtisztítót készítettek a londoni tömegközlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923ef7a5-d393-46f2-8f45-f02c7197bc3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A messze 500 lóerő feletti olasz szupersportkocsi eddig kevés kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A messze 500 lóerő feletti olasz szupersportkocsi eddig kevés kilométert hagyott maga mögött.","id":"20210606_alig_hasznalt_lamborghini_diablo_vt_60at_kinalnak_eladasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923ef7a5-d393-46f2-8f45-f02c7197bc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec08166d-bd41-4fad-8e91-41f79a53f432","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_alig_hasznalt_lamborghini_diablo_vt_60at_kinalnak_eladasra","timestamp":"2021. június. 06. 06:41","title":"Alig használt Lamborghini Diablo VT 6.0-át kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti az elnökválasztást, de az elégedetlenség alighanem nő.","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti...","id":"202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40bf3d0-f369-48d3-94b5-3ec83eb2cca1","keywords":null,"link":"/360/202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","timestamp":"2021. június. 06. 13:30","title":"Az iráni előválasztás abból áll, hogy kizárják a hatalomra veszélyes elnökjelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f76a3f2-53ce-4ec2-89e2-3f609b3d4bc8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Neue Zürcher Zeitung szerint sok mindent tisztázott a tegnapi választás a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban: a szociáldemokraták a padlóra kerültek, a zöldek megbotlottak, a CDU kancellárjelöltje viszont örülhet, mert pártja még győzhet a szeptemberi országos erőpróbán. A forradalom pedig elmaradt, nem lett a szélsőséges AfD a legjelentősebb helyi erő. A csaknem kétmillió szavazó igazolta, hogy válság idején a hatalom gazdái bizalmi előnyt élveznek.","shortLead":"Neue Zürcher Zeitung szerint sok mindent tisztázott a tegnapi választás a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban...","id":"20210607_SzaszAnhalt_utan_ujrakeverik_a_kartyakat_a_nemet_belpolitikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f76a3f2-53ce-4ec2-89e2-3f609b3d4bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c456e4-b7af-4398-a8f5-2b4534101c3e","keywords":null,"link":"/360/20210607_SzaszAnhalt_utan_ujrakeverik_a_kartyakat_a_nemet_belpolitikaban","timestamp":"2021. június. 07. 08:30","title":"Szász-Anhalt után újrakeverik a kártyákat a német belpolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]