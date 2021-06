Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","shortLead":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","id":"20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670f4c8-bde5-4918-a85f-9a7d353887da","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","timestamp":"2021. június. 08. 15:30","title":"Elindult a forgatás, Indiana Jones-jelmezben fotózták Harrison Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9dcd2e-8f94-4bea-a00c-a61fec271942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírás szempontjából Magyarország a régió „legszomorúbb barakkja” a Mérték Médiaelemző Műhely legfrissebb kutatása szerint. A kutatók szerint ezen az állapoton egy esetleges kormányváltás segíthet. ","shortLead":"Újságírás szempontjából Magyarország a régió „legszomorúbb barakkja” a Mérték Médiaelemző Műhely legfrissebb kutatása...","id":"20210609_Mertek_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9dcd2e-8f94-4bea-a00c-a61fec271942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a74efe-236c-4969-96cf-18a8d5837e17","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_Mertek_kutatas","timestamp":"2021. június. 09. 13:44","title":"Egyre mélyebbre csúszik a magyar médiapiac az állam miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetés szervezői szerint a kormány tervezett módosítása elveszi tőlük a szabad választás lehetőségét és nagyon megnöveli az egyébként is hosszú várólistákat. ","shortLead":"A tüntetés szervezői szerint a kormány tervezett módosítása elveszi tőlük a szabad választás lehetőségét és nagyon...","id":"20210610_meddosegi_maganklinikak_allamositas_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923530c0-8117-40b6-ad70-3b73d813232f","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_meddosegi_maganklinikak_allamositas_tuntetes","timestamp":"2021. június. 10. 10:40","title":"A Kossuth térre vonulnak a meddőségi magánklinikák államosítása ellen tiltakozó nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e652573e-7229-42fa-8f57-dd769fcf2638","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Egy fehér fényudvarral körülvett matt, karcolt fekete férfitorzót látunk: a monumentális, csonka test és a foltokkal jelzett, arctalan figura David Hammons 1969-es, cím nélküli testlenyomata. Rejtőzködő negatív önarckép: az Untitled egyszerre rajz és nyomat, amely a test tünékenységét és jelenlétét, körvonalait és alaktalanságát mutatja meg.","shortLead":"Egy fehér fényudvarral körülvett matt, karcolt fekete férfitorzót látunk: a monumentális, csonka test és a foltokkal...","id":"20210610_A_test_ha_fekete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e652573e-7229-42fa-8f57-dd769fcf2638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c53dc8-fa96-4d8c-afd7-5548843d3b82","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210610_A_test_ha_fekete","timestamp":"2021. június. 10. 12:43","title":"A test, ha fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11cf9c3-4953-4bad-8c30-29925389bfae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferencvárosi polgármester tud egy Fudannal kapcsolatos módosító javaslatról, de abban szó sem esik meghátrálásról.","shortLead":"A ferencvárosi polgármester tud egy Fudannal kapcsolatos módosító javaslatról, de abban szó sem esik meghátrálásról.","id":"20210609_fudan_egyetem_modosito_baranyi_krisztina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c11cf9c3-4953-4bad-8c30-29925389bfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfba4706-7b2d-418c-b6e9-9e3bf1fb231d","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_fudan_egyetem_modosito_baranyi_krisztina","timestamp":"2021. június. 09. 18:54","title":"Baranyi: A kormány át akar verni Fudan-ügyben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","shortLead":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","id":"20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad033240-1e67-49c3-8e9d-c43b4ab907e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","timestamp":"2021. június. 09. 10:43","title":"Matolcsy György menye luxuslakást vett attól a vállalkozótól, aki 54 milliárdért dolgozik a jegybank épületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi akció keretében 800 embert fogtak el, magyarokat is. ","shortLead":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi...","id":"20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b3f79e-9447-4ddd-be5b-281585cad6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","timestamp":"2021. június. 08. 20:45","title":"Százával ugrottak rá a bűnözők a titkos üzenetküldőre, amit igazából az FBI működtetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az égi jelenség magyar idő szerint 12:04-kor kezdődik, és Budapestről nagyjából másfél órán keresztül látszik majd. Házi megoldásokkal nem szabad próbálkozni.","shortLead":"Az égi jelenség magyar idő szerint 12:04-kor kezdődik, és Budapestről nagyjából másfél órán keresztül látszik majd...","id":"20210610_gyurus_napfogyatkozas_magyarorszag_junius_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9990f91d-fb25-4886-9316-b709c6d381d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_gyurus_napfogyatkozas_magyarorszag_junius_10","timestamp":"2021. június. 10. 12:00","title":"Perceken belül gyűrűs napfogyatkozás kezdődik, távcsővel Magyarországról is látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]