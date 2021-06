Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","shortLead":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","id":"20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530dd70-9dc0-46f3-82b2-bff7c3e15cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","timestamp":"2021. június. 09. 21:03","title":"Az én gépem megkaphatja majd az Apple új operációs rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec","c_author":"","category":"kultura","description":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik fel.","shortLead":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik...","id":"20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2740dc8-b0d8-4f12-ae76-02a500039ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","timestamp":"2021. június. 11. 16:27","title":"Magyarországra jön Emma Stone, Mark Ruffalo és Willem Dafoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több felvétel is készült a tornádóról.","shortLead":"Több felvétel is készült a tornádóról.","id":"20210611_tornado_mohacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcc9744-ad48-4a3c-9ff3-ca5981a56f1f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_tornado_mohacs","timestamp":"2021. június. 11. 08:59","title":"Tornádót videóztak Mohácsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező úgy véli, a szexuális irányultság és a nemi identitás összemosása a pedofíliával pedig a legaljasabb módszer, amit egy hatalom használhat.","shortLead":"A rendező úgy véli, a szexuális irányultság és a nemi identitás összemosása a pedofíliával pedig a legaljasabb módszer...","id":"20210611_Alfoldi_Robert_Kozelednek_a_valasztasok_muszaj_talalni_ujabb_csoportokat_hogy_legyen_kit_kipecezni_lehessen_kiket_utalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c112dd69-5a51-4f04-ab68-c6b841bad82c","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Alfoldi_Robert_Kozelednek_a_valasztasok_muszaj_talalni_ujabb_csoportokat_hogy_legyen_kit_kipecezni_lehessen_kiket_utalni","timestamp":"2021. június. 11. 15:00","title":"Alföldi Róbert a homofób törvényről: „És csodálkozunk, hogy a pápa vonakodik találkozni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izrael egészségügyi minisztériuma után az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ is hasonló jelenségről számolt be.","shortLead":"Izrael egészségügyi minisztériuma után az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ is hasonló jelenségről...","id":"20210611_koronavirus_mrns_vakcina_vedooltas_fiatal_ferfiak_cdc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5149d1f-ce46-4474-9e11-1bee3dedf044","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_koronavirus_mrns_vakcina_vedooltas_fiatal_ferfiak_cdc","timestamp":"2021. június. 11. 05:19","title":"Több a szívizomgyulladás a vártnál a fiatal férfiak körében az mRNS-oltások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db87c66-6435-4ad9-ad17-8de7c0a20b44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook állítólag 2022 nyarán mutathatja be a saját fejlesztésű okosóráját. Bár most több dolog is kiszivárgott a projektről, még mindig nem biztos, hogy lesz belőle valami.","shortLead":"A Facebook állítólag 2022 nyarán mutathatja be a saját fejlesztésű okosóráját. Bár most több dolog is kiszivárgott...","id":"20210610_facebook_okosora_funkciok_kamera_pulzusmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db87c66-6435-4ad9-ad17-8de7c0a20b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97005472-f1aa-4391-8a7d-94df5f25b821","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_facebook_okosora_funkciok_kamera_pulzusmeres","timestamp":"2021. június. 10. 16:27","title":"Saját okosórát dobna piacra a Facebook, kiszivárgott, milyen lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor. A lakói és az építészeti igény a rozsdaövezetek újjáélesztésével találkozhat, amelynek eredményeképp az egész városra hatással lévő projektek valósulhatnak meg. Az egyik ilyen éppen Budapest XIII. kerületében, a főváros egyik legzöldebb Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl közelében zajlik. ","shortLead":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor...","id":"20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb2fb7e-53d0-4bc5-b791-30ff9a018114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. június. 10. 11:30","title":"Zöld otthon a nagyvárosban: élettér a tetőn, privát kert a lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","shortLead":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","id":"20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236453a4-6d47-425b-8f73-495e341c8e2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","timestamp":"2021. június. 10. 19:16","title":"Így néz ki a felújított Rumbach utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]