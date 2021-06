Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Örülhetnek a sorozat rajongói, Fodor Zsóka jutalomjátékot kapott a Barátok köztben. ","shortLead":"Örülhetnek a sorozat rajongói, Fodor Zsóka jutalomjátékot kapott a Barátok köztben. ","id":"20210611_Visszater_Magdi_anyus_a_Baratok_kozt_finalejara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab862b2-2b00-4413-9321-d5d308d5f171","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Visszater_Magdi_anyus_a_Baratok_kozt_finalejara","timestamp":"2021. június. 11. 11:13","title":"Visszatér Magdi anyus a Barátok közt fináléjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb24789d-a7a2-4b0f-93b6-6a1577270054","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Komoly stressz és szorongás veszélyezteti a szurkolókat, ha túlzottan egynek érzik magukat kedvenc játékosukkal vagy csapatukkal – derül ki egyre több tanulmányból. Az adatok azt mutatják, mindkét nem szurkolóit elkapja a sportszenvedély.","shortLead":"Komoly stressz és szorongás veszélyezteti a szurkolókat, ha túlzottan egynek érzik magukat kedvenc játékosukkal vagy...","id":"202123__a_foci_es_aszorongas__fizikai_tunetek__nok_is_veszelyben__ulo_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb24789d-a7a2-4b0f-93b6-6a1577270054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d64aba3-4290-45d2-ade9-01d38ffc341d","keywords":null,"link":"/360/202123__a_foci_es_aszorongas__fizikai_tunetek__nok_is_veszelyben__ulo_munka","timestamp":"2021. június. 12. 16:00","title":"Kikapott a csapata? Vigyázzon, rámehet az egészsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","shortLead":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","id":"20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0d3fb-b2a7-416c-9b1d-66604d8503b8","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","timestamp":"2021. június. 12. 13:55","title":"Egészben kapott be egy bálna egy amerikai halászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hivatalosan még nem derült ki, mennyiért húzhatják fel.\r

","shortLead":"Hivatalosan még nem derült ki, mennyiért húzhatják fel.\r

","id":"20210611_pmfc_pecs_stadion_kasler_miklos_mager_andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99f3067-6681-41bc-8303-b545847407d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_pmfc_pecs_stadion_kasler_miklos_mager_andrea","timestamp":"2021. június. 11. 06:48","title":"Kásler készíti elő a pécsi stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e63a60e-ae2f-42ef-a202-11cc98b02a37","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Tárgyaltak ugyan egy Munkácsy-múzeum létrehozásáról az Andrássy úton, de a közös projekt kútba esett, ezért most már Debrecen polgármesterével egyeztet ugyanerről – mondta a hvg.hu-nak Pákh Imre, a milliárdos műgyűjtő, aki szerint “egy saját múzeummal tartozunk Munkácsynak”.","shortLead":"Tárgyaltak ugyan egy Munkácsy-múzeum létrehozásáról az Andrássy úton, de a közös projekt kútba esett, ezért most már...","id":"20210611_Pakh_Imre_Meszaros_Lorinc_Munkacsygyujtemeny_muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e63a60e-ae2f-42ef-a202-11cc98b02a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21388cd7-a5d2-4dd7-b915-3ae27de31b6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210611_Pakh_Imre_Meszaros_Lorinc_Munkacsygyujtemeny_muzeum","timestamp":"2021. június. 11. 19:59","title":"Pákh Imre cáfolja Mészárost: a Munkácsy-gyűjteménye nem is volt eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett jobboldali. Az sem igaz szerinte, hogy mindent visznek, hiszen a közbeszerzéseknek kevesebb mint 10 százalékát nyerték el.","shortLead":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett...","id":"20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59116380-e9a1-42eb-a7bd-819b95103fa0","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","timestamp":"2021. június. 11. 09:49","title":"Mészáros Lőrinc: Aki azt állítja, hogy mi mindent viszünk, az nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Érdekli a labdarúgó-Európa-bajnokság menetrendje? Az összes eddigi eredmény? A gólszerzők? Esetleg a csapatok statisztikái? A legjobb helyen jár. Az alábbi táblázatban kattintgatva mindenre választ kap.","shortLead":"Érdekli a labdarúgó-Európa-bajnokság menetrendje? Az összes eddigi eredmény? A gólszerzők? Esetleg a csapatok...","id":"20210611_foci_eb_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867c21d5-7f49-4fce-b5ef-32fbe2ea9c53","keywords":null,"link":"/sport/20210611_foci_eb_2021","timestamp":"2021. június. 11. 10:00","title":"A foci-Eb számokban: minden, amit egy szurkolónak tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c116f7e6-c0fd-4e12-b0c3-1a242eb70268","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány alatt sok utast vesztett a fővárosi tömegközlekedés, de Kovács András Péternek rengeteg ötlete van, hogyan hódíthatnák vissza őket. Fogadj örökbe egy trolit, hogy csökkenhessen az adósság! Vagy legalább egy kabalafigurát.","shortLead":"A járvány alatt sok utast vesztett a fővárosi tömegközlekedés, de Kovács András Péternek rengeteg ötlete van, hogyan...","id":"20210611_Duma_Aktual_BKK_adossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c116f7e6-c0fd-4e12-b0c3-1a242eb70268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d708a99-8644-4cb8-960a-99a6dc0d5680","keywords":null,"link":"/360/20210611_Duma_Aktual_BKK_adossag","timestamp":"2021. június. 11. 19:00","title":"Home office vonaljegy és ASMR-bemondó – a Duma Aktuál tippjei a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]