[{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","shortLead":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","id":"20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ce6a5f-03f5-4e9e-95d7-041e1e9891ba","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","timestamp":"2021. június. 19. 17:24","title":"Marco Rossi a hvg.hu-nak már az Eb előtt megmondta, hogy 1-1-et játszunk a franciákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","shortLead":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","id":"20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc91e37-0a34-413e-b6aa-e929a0164012","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","timestamp":"2021. június. 18. 13:37","title":"Petíció indult, hogy legyen szivárványszínű a müncheni stadion a magyar válogatott Eb-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","shortLead":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","id":"20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c43556f-f3dc-49e0-ad9f-7ad30fc2f3f1","keywords":null,"link":"/elet/20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","timestamp":"2021. június. 18. 19:16","title":"Helen Mirren saját kádjából adott interjút egy talkshow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e2d698-3e0e-4563-91f0-a6967135b74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szigorú brit beutazási szabályok miatt merült fel B tervként Budapest, Magyarország természetesen örömmel áll az UEFA rendelkezésére.","shortLead":"A szigorú brit beutazási szabályok miatt merült fel B tervként Budapest, Magyarország természetesen örömmel áll az UEFA...","id":"20210618_budapest_eb_donto_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e2d698-3e0e-4563-91f0-a6967135b74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895e9e6b-ead8-4f83-8888-9228aa002e54","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_budapest_eb_donto_mlsz","timestamp":"2021. június. 18. 14:31","title":"Az MLSZ készen áll az Eb-döntő megszervezésére, ha elveszik Londontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96755300-6e7c-4557-9a1f-313017c19bd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint egy birodalmi Európai Unió felé robogunk, Brüsszel kiszervezte a hatalmát elsősorban a Soros-féle NGO-knak és az amerikai demokratáknak. 