A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. Rossi szerint csapata most kivívott magának némi dicsőséget.

A magyarok olasz szakvezetője a találkozó után azt mondta, eddig csak televízión nézte az Európa-bajnokságot, most azonban 56 évesen, ezzel a csapattal úgy érzi magát, mint egy gyerek a vidámparkban.

Mondhatjuk, hogy ez edzői pályafutásom egyik legszebb napja. Itt vagyunk, nagy a cirkusz körülöttünk, jól akarunk teljesíteni, ugyanakkor továbbra is két lábbal a földön kell járnunk. Nem vagyok arrogáns, hogy azt mondjam, elmegyünk Münchenbe és nyerünk, de azt mondhatom, hogy odamegyünk és a lehető legjobb teljesítményt fogjuk majd nyújtani

– jelentette ki a szakember.

Marco Rossi elismerte, nem volt biztos abban, hogy a játékosai képesek lesznek-e ilyen jó teljesítményt nyújtani. „Az első találkozó után volt néhány pszichológiailag nehéz napunk, de most remek eredményt értünk el, ráadásul hihetetlen teljesítménnyel. Örülnünk kell és büszkének kell lennünk, nekem is és a játékosoknak is. A szurkolóknak tudtunk adni két órányi adrenalinbombát, remélem, holnap mindenki szép napot fog tölteni a családjával.”

A szövetségi kapitány emlékeztetett arra, hogy a válogatott teljesítménye az érkezése óta javuló tendenciát mutat, és bár sokszor, sokan kritizálják, egyes játékosokat miért hív be, másokat pedig miért mellőz, a kerettagok minden egyes alkalommal bizonyítják, miért vannak itt. „Nehéz pillanatokban remekül reagálnak, hozzáállásban rengeteget fejlődtek, ez pedig nagyon fontos, ugyanis a riválisok javára lévő technikai különbséget csak szervezett játékkal és kellő motivációval lehet kompenzálni. Ezúttal a világbajnoknak sikerült kellemetlen perceket okoznunk, nyomás alatt tartottuk őket” – elemezte az összecsapást a szövetségi kapitány.

Szalai Ádámmal kapcsolatban – akit egy fejére mért ütés miatt le kellett cserélni – elmondta, kórházban van, de tiszta volt a feje, a pontos diagnózisra azonban még várni kell.

A találkozó legjobbjának megválasztott Kleinheisler Lászlóval kapcsolatban kiemelte, azon játékosok egyike, akit mindig kritizálnak, amikor meghívja a válogatottba, de ezeket nekik nem szabad meghallgatniuk.

„Ha tudjuk, honnan indultunk és most hol tartunk, látszik a fejlődés. A szurkolótáborunk világszinten páratlan, ők is hozzásegítenek minket ahhoz, hogy ilyen keményen dolgozzunk” – jelentette ki Rossi, aki szerint csapata most kivívott magának némi dicsőséget.