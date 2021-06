Kiesésre állnak a spanyolok, hű maradt ráaggatott nevéhez a halálcsoport, a törökök méltán estek ki, és a dánoknak is sok kellene, hogy továbbjussanak. Megnéztük, hogyan alakulhat a foci-Eb csoportköreinek utolsó fordulója.

Egy hónapig a labdarúgásról szól Európa: egy év csúszással a járvány miatt, valamelyest módosult körülmények között, de itt a 2020-as foci-Eb. Ráadásul annyira itt van, hogy négy meccset Budapesten játszanak, a torna 24 csapata között pedig ott van a magyar válogatott is. Kövesse az Eb minden pillanatát, hírét a hvg.hu cikksorozatával.

A harmadik csoportkört is Olaszország nyitotta meg: a walesi csapatot fogadták, és verték remek játékkal. Az olaszok biztos továbbjutók, de Wales is csoportmásodikként zárt négy pontjával, mivel jobb a gólkülönbsége, mint a szintén 4 pontos Svájcnak. Svájc viszont bizakodó lehet, a legjobb harmadikok közé bekerülhet a négy pontjával.

Bár pályán kívüli fejlemény, de fontos, hogy Christian Eriksen a hírek szerint jól van: beültetett defibrillátort kapott, ami megakadályozza a további szívmegállásokat, azt viszont még mindig nem tudják az orvosok, hogy mitől halt meg kis híján a 28 éves játékos. Bár a kórházat már elhagyhatta, változatlanul nem tudni arról sem semmit, hogy Eriksen folytatja-e profi labdarúgó pályafutását. Ilyen defibrillátorral lehet játszani: a holland válogatott védője, Daley Blind is hasonlót hord a szívén, azonban Blindnek sosem állt le a legfontosabb szerve, főleg nem játék közben. Az is kérdéses, hogy a baleset után Eriksen visszatérhet-e milánói csapatához, hiszen az olasz törvények biztonsági okokból tiltják, hogy a játékosok szívproblémákkal lépjenek pályára.

A dán válogatott játékán meglátszik Eriksen hiánya: kikaptak Belgiumtól is, így a harmadik csoportkörben kénytelenek lesznek nyerni – méghozzá több góllal – Oroszország ellen, ha tovább akarnak jutni a nyolcaddöntőkbe. Ugyanebben a cipőben jár a C-csoport utolsó helyén ülő Észak-Macedónia is.

Megvan az a csapat, amely nagy reménységekkel érkezett a kontinenstornára, mégis elsőként búcsúzik tőle: Törökország harmatgyenge teljesítményével érdemelte ki ezt. Az első csoportkörben az olaszoktól kaptak három gólt, múlt szerdán a walesiek szórták meg őket, igaz, ekkor csak kettő akadt a hálóba. Ezen a meccsen gyakorlatilag minden helyzet kimaradt: a labda döntően a törököknél volt, de 18 kapura tartó lövésükből egy sem akadt a hálóba. A walesiek sem jártak sokkal jobban: 16 lövésből kettőt beakasztani ugyan nem rossz arány, de ebben a meccsben milliószor több volt, mint amit a végeredmény mutat. A törökök nulla ponttal búcsúztak az Eb-től: hétfőn a harmadik csoportkörben Svájc is megverte őket 3-1-re, így ez a torna nekik inkább rémálomként marad meg, mintsem olyan váratlan csodaként, mint a 2008-as Eb, ahol csak az elődöntőben kaptak ki Németországtól.

Rettenetesen unalmas mérkőzéseket is hozott a csoportkörök második fordulója, ráadásul volt, hogy egy napon belül két meccs is ilyen volt. Ha valaki pénteken azt hitte, hogy a svéd-szlovák után már nem lehet rosszabb, annak ott volt az esti angol-skót mérkőzés, amin szó szerint nem történt semmi azon túl, hogy kiderült: a sztárokat felvonultató angol válogatott ilyen játékkal aligha esélyes az Eb megnyerésére.

A pénteki nap kínjai után viszont a szombat remek mérkőzéseket tartogatott a futballrajongóknak. A magyar válogatott óriási meglepetésre vezetést szerzett, majd döntetlent játszott a világ legerősebbjének kikiáltott franciákkal, jócskán fel is dühítve ezzel a sztárgárdát. Pogba elcsúszásából és fűcsapkodásából talán nem lesz akkora mém, mint Cristiano Ronaldo öt évvel ezelőtti kiakadásából, de így is megdobogtathatta minden magyar szívét, hogy a csapat felnőtt a feladathoz: senki nem veheti félvállról a Marco Rossi vezette focistákat, akiknek – ha sikerülne valahogy Münchenben megverni a németeket – még akár a nyolcaddöntő is összejöhet.

Ha a magyar bravúr nem lett volna elég, este még ott volt a portugál-német is, ami a Nationalelf gálájáról és a portugálok szenvedéséről szólt. Bár Ronaldo a 15. percben vezetést szerzett, húsz perccel később rettenetes fordulatot vett számukra a mérkőzés: először Ruben Dias, majd négy perccel később Raphael Guerreiro lőtt a saját hálójába, majd a második félidőben a BL-döntőben is betaláló Kai Havertz is lőtt egy gólt a portugáloknak. Hab volt a tortán Robin Gosens gólja a hatvanadik percben, amire a portugálok már csak egy találattal tudtak válaszolni Diogo Jota révén, azonban a bravúr elmaradt, nem tudták megfordítani a mérkőzést. Az F-csoport sorrendje módosult: hiába betlizett a két biztos továbbjutásra álló válogatott (Franciaország és Portugália), csupán ők cseréltek helyet, a németek és a magyarok kieső helyen maradtak, bár Németországnak jó esélye van a legjobb harmadik helyezettként továbbjutni a csoportból.

Tipikus Enrique-stílusú focit láthatott szombaton az, aki a Spanyolország-Lengyelország mérkőzést választotta esti programjának, hiszen a spanyol válogatott ugyanazt a játékot vitte pályára, mint amiért Enriquét 2017-ben kirúgták a Barcelonától. Rengeteg passz, óriási letámadások, az ellenfél teljes kivéreztetése, azonban a kapu előtt elfogy a tudomány. Enriquét a Barcelonában Lionel Messi mentette meg rendszeresen, most pedig Álvaro Morata próbálkozott hasonlóval a 25. percben, a spanyol védelem azonban fél órával később összeomlott a Robert Lewandowski vezette lengyelekkel szemben. A spanyolok így két döntetlennel jelenleg kiesésre állnak, saját szurkolóik pedig lassan Enrique fejét követelik, aki az Eb előtt még úgy nyilatkozott, hogy nincs szüksége 26 játékosra a keretben, 24-el is képes lesz jó eredményt elérni. Persze, a jó fogalma relatív.