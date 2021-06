Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő és egy férfi holttestét találták meg vasárnap este Szegeden – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Egy nő és egy férfi holttestét találták meg vasárnap este Szegeden – közölte a Csongrád-Csanád Megyei...","id":"20210620_kettos_emberoles_szeged_gyilkossag_petofi_sugarut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f5776b-b01a-48fb-b581-a349ede8a452","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_kettos_emberoles_szeged_gyilkossag_petofi_sugarut","timestamp":"2021. június. 20. 23:44","title":"Megöltek két embert Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait csak rendhagyó módszerrel lehet felvilágosítani a Covid–19 lényegéről és a lehetséges védekezésről – állítja egy nemzetközi kutatócsapat.","shortLead":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait...","id":"202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d10d7d-ea6c-4cd6-a5a2-6f55aabd9941","keywords":null,"link":"/360/202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","timestamp":"2021. június. 21. 12:30","title":"Mit mondanak a bennszülötteknek, akik sötét varázslatnak gondolják a koronavírust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b10bf65-5da3-4a78-bb6c-60dff5a70627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnőről előzőleg hónapokig nem lehetett tudni semmit.","shortLead":"Latifa hercegnőről előzőleg hónapokig nem lehetett tudni semmit.","id":"20210621_madrid_latifa_hercegno_dubaj_emir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b10bf65-5da3-4a78-bb6c-60dff5a70627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509725df-de1f-4a15-8c42-4d75fe8458a3","keywords":null,"link":"/elet/20210621_madrid_latifa_hercegno_dubaj_emir","timestamp":"2021. június. 21. 19:31","title":"Lefotózták Madridban a dubaji emír lányát, akit korábban kommandósok cipeltek haza, amiért világot akart látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","shortLead":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","id":"20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbeee8f-141a-46cd-8ec3-e4de6cf09cb3","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 20. 18:20","title":"Rasszistagyanús magyar szurkolók miatt vizsgálódik az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","shortLead":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","id":"20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93148965-7dd1-4e6b-925b-c94fdb87d665","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","timestamp":"2021. június. 21. 17:29","title":"Darabokra vágva, fillérekért adott el két tolvaj egy retró Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f24948b-da8b-4ec3-86c4-39d02f26a752","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához kell hűnek maradnunk, és akkor nem lesz baj.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához kell hűnek maradnunk, és...","id":"20210620_Gyorben_figyelmeztetett_a_terjeszkedo_iszlam_veszelyeire_Semjen_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f24948b-da8b-4ec3-86c4-39d02f26a752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc57846-f23f-4f80-a778-e7374f8db0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Gyorben_figyelmeztetett_a_terjeszkedo_iszlam_veszelyeire_Semjen_Zsolt","timestamp":"2021. június. 20. 19:46","title":"Győrben figyelmeztetett a terjeszkedő iszlám veszélyeire Semjén Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51b3832-cd26-479d-9487-345d70218b40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tavaly zárult kilátóépítési projekt eredményei között találunk már-már művészeti alkotásokat, de megkérdőjelezhető minőségű építményeket is.","shortLead":"A tavaly zárult kilátóépítési projekt eredményei között találunk már-már művészeti alkotásokat, de megkérdőjelezhető...","id":"202119_haza_amagasbol_kilatoepitesi_laz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a51b3832-cd26-479d-9487-345d70218b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b8d39-b81a-479d-8fc9-b6ed9e1925fb","keywords":null,"link":"/360/202119_haza_amagasbol_kilatoepitesi_laz","timestamp":"2021. június. 21. 19:00","title":"Véget ért a félmilliárdos kilátóépítési láz: mutatjuk az eredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3da50-0246-44fd-a845-ebeb68959659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Méltó módon ünnepli meg közel három évtizedes fennállását a Tamagotchi. Miközben a mai technológiából is merít egy keveset.","shortLead":"Méltó módon ünnepli meg közel három évtizedes fennállását a Tamagotchi. Miközben a mai technológiából is merít...","id":"20210620_tamagotchi_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6c3da50-0246-44fd-a845-ebeb68959659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bdcf5e-25ea-4c43-b37b-174793e0cd6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_tamagotchi_okosora","timestamp":"2021. június. 20. 09:03","title":"Visszatért a Tamagotchi, igazán 2021-es lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]