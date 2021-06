2021. június. 28. 15:10 Sztojcsev Iván Sport

Ugyan kinek jutna eszébe az, hogy Dánia bejut a negyeddöntőbe az Eb-n, Portugália viszont nem? Naná, hogy Marco Rossinak! És Bárdos Andrásnak, aki amúgy is vezette a tippversenyünket, azóta viszont csak megerősítette az első helyét. De Csehország negyeddöntőjére is érkezett tipp a hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben, bár akkor már azt is tegyük hozzá, hogy négy játékosunk az oroszokat, valamint a lengyeleket is bejuttatta a negyeddöntőbe. A tippeket még az Európa-bajnokság kezdése előtt kértük el – nézzük most ez alapján, hogy kit várnak az Eb meglepetéscsapatának!