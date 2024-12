Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3d4f11c-bd36-44f4-93db-40a21e66ce3b","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági értelemben is felfordulást okoztak a világ nagy részén. Halas Zoltánt és Kovács-Kvotidián Mátét, az OTP USA Részvény Alap és az OTP CETOP ETF portfolió menedzsereit kérdeztük a várható tőkepiaci mozgásokról.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági...","id":"20241209_amerikai-elnokvalasztas-donald-trump-piaci-valtozasok-2025-otp-alapkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3d4f11c-bd36-44f4-93db-40a21e66ce3b.jpg","index":0,"item":"76c30fe7-0ed0-46c6-b268-e5bef3668a5b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241209_amerikai-elnokvalasztas-donald-trump-piaci-valtozasok-2025-otp-alapkezelo","timestamp":"2024. december. 28. 11:30","title":"Az egész világ arra figyel, mit lép jövőre Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cb5287-d3e7-49df-adf4-65416b70d6b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor kampánya a karácsonyi tűzszünetért kudarcot vallott, Putyin orosz elnök nemhogy nem hallgatott rá, de épp karácsonykor indított heves támadássorozatot ukrajnai célpontok ellen. 2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel, most a szomszédban zajló háborúéit.","shortLead":"Orbán Viktor kampánya a karácsonyi tűzszünetért kudarcot vallott, Putyin orosz elnök nemhogy nem hallgatott rá, de épp...","id":"20241227_hvg-Ukrajna-Oroszorszag-Putyin-Zelenszkij-Trump-2024-kronikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27cb5287-d3e7-49df-adf4-65416b70d6b0.jpg","index":0,"item":"feab8b76-07ce-4cf0-8153-353036ea8956","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-Ukrajna-Oroszorszag-Putyin-Zelenszkij-Trump-2024-kronikaja","timestamp":"2024. december. 27. 12:15","title":"Sok múlik a Nyugaton az ukrajnai háborúban, de nehéz elhinni Trumpnak, hogy egy nap alatt békét teremt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb700a7d-f4ec-4b86-aed3-481f21c22f92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint 2030-ra legalább 600 ezer asztmás megbetegedésért tehetők majd felelőssé a mesterséges intelligenciát futtató adatközpontok, a közegészségügyi kiadások pedig jelentős mértékben emelkednek meg majd emiatt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint 2030-ra legalább 600 ezer asztmás megbetegedésért tehetők majd felelőssé a mesterséges...","id":"20241227_mesterseges-intelligencia-adatozpont-egeszsegugyi-hatas-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb700a7d-f4ec-4b86-aed3-481f21c22f92.jpg","index":0,"item":"51a4cd6c-49ea-458d-957c-49e8814cbe8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_mesterseges-intelligencia-adatozpont-egeszsegugyi-hatas-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2024. december. 27. 14:03","title":"Aki jót akar magának, meg úgy mindenkinek, az egyelőre inkább kerülje a mesterséges intelligencia használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak egy sci-fibe csöppent volna az ember, holott ez a kőkemény valóság: a mesterséges intelligencia fejlődésének újabb állomásához közelítünk. Amint a mesterséges intelligencia elég okossá válik ahhoz, hogy eltitkolja viselkedését az ember elől, számítania kell arra, hogy könyörtelenül fogja követni a saját céljait.","shortLead":"Mintha csak egy sci-fibe csöppent volna az ember, holott ez a kőkemény valóság: a mesterséges intelligencia...","id":"20241228_mesterseges-intelligencia-ember-becsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"3742f8c2-f9fc-4471-9fbb-3f1f1c5e3ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_mesterseges-intelligencia-ember-becsapas","timestamp":"2024. december. 28. 18:03","title":"Már hazudik is a mesterséges intelligencia, nehogy kikapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc75663-7432-4956-ba90-061b00802498","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint ha Kína valóban arra törekszik, hogy ne szélesedjen ki az ukrajnai háború, akkor most befolyást kellene gyakorolnia Észak-Koreára, amelynek katonái súlyos veszteségeket szenvednek el a kurszki régióban, ahol gyakorlatilag védtelenül harcolnak az orosz erők mellett.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint ha Kína valóban arra törekszik, hogy ne szélesedjen ki az ukrajnai háború, akkor most...","id":"20241228_Zelenszkij-Az-oroszok-neha-kivegzik-az-eszak-koreai-bajtarsaikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bc75663-7432-4956-ba90-061b00802498.jpg","index":0,"item":"b0db8cb5-36bd-4fed-b585-87ca89a03335","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Zelenszkij-Az-oroszok-neha-kivegzik-az-eszak-koreai-bajtarsaikat","timestamp":"2024. december. 28. 07:52","title":"Zelenszkij: Az oroszok néha kivégzik az észak-koreai bajtársaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az automata vészleállásnak köszönhetően az utasok nem voltak veszélyben.","shortLead":"Az automata vészleállásnak köszönhetően az utasok nem voltak veszélyben.","id":"20241227_franciaorszag-ongyilkos-mozdonyvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b.jpg","index":0,"item":"21155d94-6a81-4af3-ade0-953614e82ada","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_franciaorszag-ongyilkos-mozdonyvezeto","timestamp":"2024. december. 27. 11:03","title":"A száguldó vonatból kiugorva lett öngyilkos egy mozdonyvezető Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ba335f-a7b9-4c7e-805e-894e9101591e","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Bár ma elképzelni is nehéz, volt időszak, amikor a MÁV szolgáltatása egyet jelentett a kényelemmel és a pontossággal. A 90 évvel ezelőtt induló, Budapest és Bécs között közlekedő Árpádnál ma is csak 20 perccel gyorsabbak a Railjetek, sikerét pedig jól mutatja, hogy Egyiptom és Argentína is rendelt belőle. A típus története később is fordulatos volt: a megszálló szovjet hadsereg használta szalonkocsinak, később pedig nosztalgiajárműként született újjá. ","shortLead":"Bár ma elképzelni is nehéz, volt időszak, amikor a MÁV szolgáltatása egyet jelentett a kényelemmel és a pontossággal...","id":"20241227_arpad-sinautobusz-vasut-vonat-budapest-becs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42ba335f-a7b9-4c7e-805e-894e9101591e.jpg","index":0,"item":"b45591e8-88f6-490b-9b0b-0aa619863aa0","keywords":null,"link":"/elet/20241227_arpad-sinautobusz-vasut-vonat-budapest-becs","timestamp":"2024. december. 27. 17:04","title":"Amikor a magyar vasutat irigyelte az egész világ: az Árpád sínautóbusz története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Szívelégtelenség és légzési nehézségek miatt kórházba szállították Keleti Ágnest. A budapesti Honvédkórházban ápolt 103 éves olimpiai bajnok állapota a péntek esti hírek szerint javult.","shortLead":"Szívelégtelenség és légzési nehézségek miatt kórházba szállították Keleti Ágnest. A budapesti Honvédkórházban ápolt 103...","id":"20241227_Kritikus-a-korhazba-kerult-olimpiai-bajnok-Keleti-Agnes-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31.jpg","index":0,"item":"c4aa7533-4335-4be2-bdf0-c2e0b7f6b603","keywords":null,"link":"/sport/20241227_Kritikus-a-korhazba-kerult-olimpiai-bajnok-Keleti-Agnes-allapota","timestamp":"2024. december. 27. 18:52","title":"Kórházba szállították Keleti Ágnes olimpiai bajnokot, pénteken javult az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]