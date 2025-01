Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"347ce26f-fa7c-4fa1-997f-d91ef1c79550","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétszeres világbajnok leginkább Monacoban használta a kocsit.","shortLead":"A hétszeres világbajnok leginkább Monacoban használta a kocsit.","id":"20250123_Schumacher-Ferrari-F355-GTS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/347ce26f-fa7c-4fa1-997f-d91ef1c79550.jpg","index":0,"item":"6e7b9e84-bf98-45e3-aab1-728ce97f872d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Schumacher-Ferrari-F355-GTS","timestamp":"2025. január. 23. 20:20","title":"Aukcióra kerül Michael Schumacher kék Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték emeléséből származó bevételek. A kiadási oldalon a tervezettnél sokkal több ment el állami bevásárlásokra (például a ferihegyi reptérre), állami beruházásokra, a határon túli magyarokra. A forint árfolyamának gyengülése 1,1 ezer milliárd forintot vitt el. Lakástámogatásokra és családtámogatásokra a tervezettnél kevesebbet költöttek.","shortLead":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték...","id":"20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485.jpg","index":0,"item":"ac5c0343-db65-408c-81d7-842a48e2617a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 12:37","title":"A kormány a családokon spórolt, a reptérre szórta a pénzt. Így lett 4 ezer milliárd forint a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","shortLead":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","id":"20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e.jpg","index":0,"item":"5a373ac5-df58-4551-ba9f-377bb3167abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","timestamp":"2025. január. 23. 11:03","title":"Olyan robotkutyát mutatott be egy kínai cég, hogy leesik tőle az ember álla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia segítségével gyártottak álhírekkel teli tartalmakat egy csütörtökön megjelent elemzés szerint. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével gyártottak álhírekkel teli tartalmakat egy csütörtökön megjelent elemzés...","id":"20250123_Oroszorszag-nemet-valasztasok-befolyasolas-AI-szavazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"3c4f09b5-0af9-436b-905b-39870c198753","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_Oroszorszag-nemet-valasztasok-befolyasolas-AI-szavazok","timestamp":"2025. január. 23. 20:42","title":"Oroszországhoz köthető weboldalakkal próbálnak beavatkozni a német választásokba egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel közösen játszik az orosz kottából. Most az orosz gáznak nyitott utat Szlovákia felé, az ukránoknak pedig azt üzente, hogy “ha agresszívek maradnak és ellenségesek, pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket és ellenlépéseket fogunk tenni”.","shortLead":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel...","id":"20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f.jpg","index":0,"item":"2c2fb2a0-3a2b-45c9-a0d8-821e89611d10","keywords":null,"link":"/360/20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 22. 12:00","title":"Orbán a gázcsap tekergetésével építi az oroszbarát blokkot a térségben – most Ficónak kedveskedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbd0afa-64bb-493d-9c08-e91429fe1cd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 40 éves nő volt az első, akinek a koponyája felnyitása nélkül távolították el az agydaganatát – ehhez csak egy apró bemetszésre, valamint egy endoszkópra volt szükség.","shortLead":"Egy 40 éves nő volt az első, akinek a koponyája felnyitása nélkül távolították el az agydaganatát – ehhez csak egy apró...","id":"20250122_agydaganat-eltavolitas-szemen-keresztul-endoszkop-operacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cbd0afa-64bb-493d-9c08-e91429fe1cd5.jpg","index":0,"item":"a09576b4-b656-4d81-8df3-87357c3dd976","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_agydaganat-eltavolitas-szemen-keresztul-endoszkop-operacio","timestamp":"2025. január. 22. 18:03","title":"Történelmi beavatkozás: a szemén keresztül távolították el egy nő agydaganatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Személyvonat elé hajtott egy autó.","shortLead":"Személyvonat elé hajtott egy autó.","id":"20250123_Halalos-baleset-tortent-egy-vasuti-atjaroban-Sarazsadanynal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"6603d020-fe24-4a97-b33e-af877465a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Halalos-baleset-tortent-egy-vasuti-atjaroban-Sarazsadanynal","timestamp":"2025. január. 23. 20:00","title":"Halálos baleset történt egy vasúti átjáróban Sárazsadánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea3545a-b982-4a9e-acc1-ca480c056d17","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Többen nem tudják elérni gyermeküket a mobilok kötelező leadása miatt.","shortLead":"Többen nem tudják elérni gyermeküket a mobilok kötelező leadása miatt.","id":"20250123_tomeges-bombariado-iskola-mobiltelefon-leadas-aggodo-szulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ea3545a-b982-4a9e-acc1-ca480c056d17.jpg","index":0,"item":"770a888d-94a9-4c72-a3fd-be06b12f2a63","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_tomeges-bombariado-iskola-mobiltelefon-leadas-aggodo-szulok","timestamp":"2025. január. 23. 13:02","title":"„Most elég rossz, hogy nem lehet náluk telefon” – van, aki nem éri el a gyerekét az iskolai bombariadók alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]