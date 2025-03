Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt el.","shortLead":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt...","id":"20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc.jpg","index":0,"item":"ec041f41-09ab-4503-bf1a-0b0d7d21a423","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","timestamp":"2025. március. 05. 19:59","title":"A Blink-182 zenésze elárverezett egy Banksy-festményt, több mint 2 milliárd forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más lapnak reagált a szerdai cikkünkre, amely szerint inog a széke. A központ gyatra működésről szóló állításainkat nem cáfolta. ","shortLead":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más...","id":"20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"4cc7aefd-0e61-4707-a096-adc8158cf4eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 19:22","title":"Demeter elismeri, hogy nem érzi sikeresnek a közgyűjteményi központ eddigi működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","shortLead":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","id":"20250305_ihatatlan-csapviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"ef4de060-1a6b-4903-8c76-fadf7d66c0e3","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ihatatlan-csapviz","timestamp":"2025. március. 05. 06:53","title":"Több mint ezer településen ihatatlan a csapvíz, van, ahol még tisztálkodáshoz sem javasolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint J. D. Vance tiszteletlen a brit katonák iraki és afganisztáni áldozatvállalása iránt.","shortLead":"Az ellenzék szerint J. D. Vance tiszteletlen a brit katonák iraki és afganisztáni áldozatvállalása iránt.","id":"20250304_jd-vance-egyesult-kiralysag-ukrajna-bekefenntartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"ad0cb14a-088b-4505-9aed-b167d4ee209f","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_jd-vance-egyesult-kiralysag-ukrajna-bekefenntartok","timestamp":"2025. március. 04. 16:25","title":"„30 vagy 40 éve nem harcoltak” – sok britet magára haragított az amerikai alelnök az ukrajnai békefenntartással kapcsolatos kijelentésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","shortLead":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","id":"20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"a4e8dcdb-f498-4b8c-8d93-690c76d3c7d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","timestamp":"2025. március. 05. 18:59","title":"Reuters: Titokban tárgyal a Trump-kormányzat a Hamásszal amerikai túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77da6623-3584-43fe-9d09-7a13c6485b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hunfalvy Technikum olyan kedves és empatikus videót készített a szóbeli vizsgájukra készülő diákoknak, amivel alighanem a legizgulósabb gyerekekbe is sikerül lelket önteni.","shortLead":"A Hunfalvy Technikum olyan kedves és empatikus videót készített a szóbeli vizsgájukra készülő diákoknak, amivel...","id":"20250305_hunfalvy-technikum-kozepiskolai-felveteli-szobeli-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77da6623-3584-43fe-9d09-7a13c6485b4f.jpg","index":0,"item":"c4ed0362-f429-4cb9-9ff3-c29c6991b784","keywords":null,"link":"/elet/20250305_hunfalvy-technikum-kozepiskolai-felveteli-szobeli-video","timestamp":"2025. március. 05. 09:53","title":"Ha minden iskola így várná a felvételiző gyerekeket, sokkal jobb hely lenne a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79be40ae-9714-40a2-880b-8159d119e732","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A „Vizet a tájba!” programban arra vállalkoznak a gazdák, hogy elárasztják a felkínált földjeiket.","shortLead":"A „Vizet a tájba!” programban arra vállalkoznak a gazdák, hogy elárasztják a felkínált földjeiket.","id":"20250304_gazda-fold-vizmegtartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79be40ae-9714-40a2-880b-8159d119e732.jpg","index":0,"item":"435794f0-511c-42cd-a93b-bfefa0f12bdf","keywords":null,"link":"/zhvg/20250304_gazda-fold-vizmegtartas","timestamp":"2025. március. 04. 17:11","title":"Működik az újítás: már több mint 100 gazda ajánlotta fel földjét önként vízmegtartásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f12eed-607f-4a79-b479-9e98fe44c812","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lengyel űrhivatal az összes rendszerét leválasztotta az internetről, miután jogosulatlan hozzáférést észlelt a hálózatában. A honlapjuk sem elérhető.","shortLead":"A lengyel űrhivatal az összes rendszerét leválasztotta az internetről, miután jogosulatlan hozzáférést észlelt...","id":"20250305_polsa-lengyel-urugynokseg-kibertamadas-hackerek-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03f12eed-607f-4a79-b479-9e98fe44c812.jpg","index":0,"item":"b14b044b-db6f-4ab9-ad5c-93009b8d0fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_polsa-lengyel-urugynokseg-kibertamadas-hackerek-leallitas","timestamp":"2025. március. 05. 12:03","title":"Lelőtték a hackerek a lengyel űrügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]