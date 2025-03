Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d1f90b4-11f3-4ac2-8f9c-7ce535157fcc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miután Varga Mihály megérkezett az MNB-be, váratlanul lefejezték a Pallas Athéné alapítvány vagyonát forgató céget és az eddigi, áttekinthetetlen vagyongazdálkodás felülvizsgálatát ígérték.","shortLead":"Miután Varga Mihály megérkezett az MNB-be, váratlanul lefejezték a Pallas Athéné alapítvány vagyonát forgató céget és...","id":"20250311_matolcsy-mnb-varga-mihaly-pallas-athene-optimum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1f90b4-11f3-4ac2-8f9c-7ce535157fcc.jpg","index":0,"item":"d2d6faf2-b3c4-4d51-a579-8d04f6ee151c","keywords":null,"link":"/360/20250311_matolcsy-mnb-varga-mihaly-pallas-athene-optimum","timestamp":"2025. március. 11. 06:30","title":"Matolcsy emberét már kirúgta, Varga Mihály most visszaszerezne 500 milliárd forintot az MNB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efb7f4-398e-496b-a3a9-679c6e7c8458","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A recept azután változott meg, hogy a sajtó drogfüggőséget kialakító hatást tulajdonított az üdítőitaloknak.","shortLead":"A recept azután változott meg, hogy a sajtó drogfüggőséget kialakító hatást tulajdonított az üdítőitaloknak.","id":"20250311_coca-cola-eredete-kokain-hatasa-fekete-munkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64efb7f4-398e-496b-a3a9-679c6e7c8458.jpg","index":0,"item":"2bcec71b-e7d8-4cee-afd5-e7f9359b45e7","keywords":null,"link":"/elet/20250311_coca-cola-eredete-kokain-hatasa-fekete-munkasok","timestamp":"2025. március. 11. 06:01","title":"Feketék is fogyasztani kezdték, ezért került ki a Coca-Colából a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre komolyabb problémát jelent a mesterséges intelligencia a zeneiparban (is), valósággal elárasztják a netet az ezzel generált zeneszámok.","shortLead":"Egyre komolyabb problémát jelent a mesterséges intelligencia a zeneiparban (is), valósággal elárasztják a netet...","id":"20250311_sony-deepfake-zenek-mesterseges-intelligencia-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b.jpg","index":0,"item":"f29e06b0-b5d3-4db1-8a83-d157777066df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_sony-deepfake-zenek-mesterseges-intelligencia-torles","timestamp":"2025. március. 11. 11:03","title":"75 000 zenét törölt a netről a Sony, mert nem Harry Styles vagy Beyoncé énekelt bennük, hanem a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa308a5a-d82a-458e-85b4-a18a2876482f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon konstruktívan indult az ukrán delegáció szerint a megbeszélés, aminek egyik tétje diplomácia kapcsolatuk az Egyesült Államokkal. ","shortLead":"Nagyon konstruktívan indult az ukrán delegáció szerint a megbeszélés, aminek egyik tétje diplomácia kapcsolatuk...","id":"20250311_Ukrajna-Zelenszkij-Trump-Usa-beketargyalas-Szaud-Arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa308a5a-d82a-458e-85b4-a18a2876482f.jpg","index":0,"item":"8d78375e-622f-4797-9577-508f231e8bec","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Ukrajna-Zelenszkij-Trump-Usa-beketargyalas-Szaud-Arabia","timestamp":"2025. március. 11. 14:20","title":"Ukrajna légi és tengeri tűzszünetet javasolt a szaúdi találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos tudományetikai szempontra hívja fel a figyelmet Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke a rákstatisztikákról szóló egyik kutatással kapcsolatban.","shortLead":"Fontos tudományetikai szempontra hívja fel a figyelmet Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke...","id":"20250311_rak-daganat-halalozas-boncolas-magyar-statisztika-mok-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/424c91d0-fb24-47db-a6e6-8bd1f4a82c7a.jpg","index":0,"item":"ae365d33-c65b-4e55-84fa-06a6f05f36ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_rak-daganat-halalozas-boncolas-magyar-statisztika-mok-reagalas","timestamp":"2025. március. 11. 13:33","title":"Megszólalt a MOK a jelentősen torzító magyar rákstatisztikák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","shortLead":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","id":"20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238.jpg","index":0,"item":"5a1afaad-d723-4302-96c0-984a1897156b","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","timestamp":"2025. március. 11. 05:54","title":"Marco Rubio szerint ígéretes Ukrajna ajánlata a részleges tűzszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9c3885-5db7-4611-a611-b9deaa1663af","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Konsztantyin Koszacsov szerint a valódi megállapodások a fronton íródnak.","shortLead":"Konsztantyin Koszacsov szerint a valódi megállapodások a fronton íródnak.","id":"20250312_ukrajna-haboru-oroszorszag-tuzszuneti-javaslat-koszacsov-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc9c3885-5db7-4611-a611-b9deaa1663af.jpg","index":0,"item":"3209fe17-5210-4d9c-8c0e-b5d533dc0273","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_ukrajna-haboru-oroszorszag-tuzszuneti-javaslat-koszacsov-reakcio","timestamp":"2025. március. 12. 07:32","title":"Megjött az első orosz reakció az amerikai–ukrán tűzszüneti javaslatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most azonban cáfolják, hogy egy dollárt is kaptak volna például a Hungary Helps Ügynökség munkájára.","shortLead":"Most azonban cáfolják, hogy egy dollárt is kaptak volna például a Hungary Helps Ügynökség munkájára.","id":"20250311_Nehany-evvel-ezelott-a-kormany-meg-diplomaciai-sikernek-nevezte-az-USAIDel-valo-egyuttmukodesuket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"a62c35bb-1af7-4285-94df-2dd3ea7222e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_Nehany-evvel-ezelott-a-kormany-meg-diplomaciai-sikernek-nevezte-az-USAIDel-valo-egyuttmukodesuket","timestamp":"2025. március. 11. 08:26","title":"Néhány évvel ezelőtt a kormány még diplomáciai sikernek nevezte az USAID-del való együttműködésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]