Hatalmas meglepetésre és pályacsúccsal nyerte meg Szuzukában az időmérő edzést Max Verstappen egy olyan Red Bull-lal, amely papíron nem lett volna képes ilyen teljesítményre, a McLarenek így idén először szorultak a négyszeres világbajnok mögé. Az, hogy az előző három japán futamon minden alkalommal győzelemre tudta váltani a rajtelsőségét, sejtette a fejfájást, amit a mostani pozíciója okozott a többieknek – még úgy is, hogy a Red Bull sok szempontból küszködik.

A mezőny esőfelhők alatt rajtolt el, és néhány vizes folt is extra koncentrációt követelt meg a versenyzőktől, de az első kör végén az első tíz pilóta ugyanabban a sorrendben követte egymást, mint ahogy elrajtolt, vagyis Verstappen megőrizte az első helyét, Lando Norris és Oscar Piastri üldözte őt a két McLarenben, Charles Leclerc Ferrariját követte a két Mercedes, George Russell és Kimi Antonelli, a meggyőző teljesítmény nyújtó újonc, Isack Hadjar a Racing Bullsban haladt a hetedik helyen, és Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams) és Oliver Bearman (Haas) zárta az első tízet.

A clean getaway in Japan for Max Verstappen



But the chase is well and truly on behind!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/P121wBcVao