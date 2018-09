Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da6b602-844c-4aae-b036-1faeb0052126","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 100 lóerős erősítőkúrán esett át a zuffenhauseni gyártó nagyobb SUV modellje.","shortLead":"Közel 100 lóerős erősítőkúrán esett át a zuffenhauseni gyártó nagyobb SUV modellje.","id":"20180925_640_loero_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenne_divatterepjaroba_v8_biturbo_techart_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da6b602-844c-4aae-b036-1faeb0052126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32171c63-5cdc-4c04-81a2-22fbc5a42087","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_640_loero_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenne_divatterepjaroba_v8_biturbo_techart_tuning","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:36","title":"640 lóerő már elég lesz a Porsche Cayenne divatterepjáróba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc734db-2d6d-467b-b42a-f1e392593b35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Európában 120 millió szegény vár gazdasági integrációra, ezért az új Európai Romastratégiának a munkahelyteremtésre és az ehhez kapcsolódó szakképzésre kell összpontosítania - jelentette ki Járóka Lívia fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán.","shortLead":"Európában 120 millió szegény vár gazdasági integrációra, ezért az új Európai Romastratégiának a munkahelyteremtésre és...","id":"20180926_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_faji_egyenlosegre_fokuszalo_iranyelvet_erositene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc734db-2d6d-467b-b42a-f1e392593b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea1e943-1d98-4e33-bba8-b55349394d37","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_faji_egyenlosegre_fokuszalo_iranyelvet_erositene","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"A Fidesz EP-képviselője a faji egyenlőségre fókuszáló irányelvet erősítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb04d09-a4a3-4cc2-b4ba-fb076f7f6e8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi valószínűleg kihajolt a fülkéből, amikor a mozgásban lévő kar megsebesítette. Már nem tudtak rajta segíteni, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A férfi valószínűleg kihajolt a fülkéből, amikor a mozgásban lévő kar megsebesítette. Már nem tudtak rajta segíteni...","id":"20180925_munkagep_emelokar_munkas_halalos_munkahelyi_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdb04d09-a4a3-4cc2-b4ba-fb076f7f6e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd056c-193f-4127-917a-87974d69738c","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_munkagep_emelokar_munkas_halalos_munkahelyi_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:59","title":"Munkagép emelőkarja sebesített meg halálosan egy munkást Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha önálló ágként tekintjük, akkor már van annyira népszerű, mint a kosárlabda vagy az amerikai foci. Pénzből és profitból sincs hiány benne.","shortLead":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha...","id":"20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd26b02-cebf-4a79-a610-8dbd5c0eb8bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:00","title":"Így kaphat értelmet a stadionépítés? Annyi pénz van az e-sportban, hogy lassan megszámolni is nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István a hvg.hu-nak nem cáfolta, de nem is erősítette meg a Népszava értesülését.","shortLead":"Tarlós István a hvg.hu-nak nem cáfolta, de nem is erősítette meg a Népszava értesülését.","id":"20180926_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_indulas_orban_viktor_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75821658-755e-4871-8a61-c5000c524870","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_tarlos_istvan_fopolgarmester_valasztas_indulas_orban_viktor_budapest","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:33","title":"Még izgulhatunk, hogy tényleg újra indul-e Tarlós a főpolgármesterségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00219e37-4754-4e09-a450-1a47bfa9f0de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el.","shortLead":"Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el.","id":"20180926_Hetvegen_kezdodik_a_rokak_veszettseg_elleni_vakcinazasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00219e37-4754-4e09-a450-1a47bfa9f0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7d1de7-ce4b-4312-9146-582e996e3c92","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Hetvegen_kezdodik_a_rokak_veszettseg_elleni_vakcinazasa","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:32","title":"Hétvégén kezdődik a rókák veszettség elleni vakcinázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","shortLead":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","id":"20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68e0fed-7b87-4f03-aa09-ea06f1a919d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:34","title":"Ma hajnalban is kiürítették a rendőrök a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a630e5c3-8da3-4f85-b015-260d75a2cd88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha többé nem akar hajóra szállni.","shortLead":"Soha többé nem akar hajóra szállni.","id":"20180926_Egy_rutinos_tulelo_vallomasa_mar_harmadjara_sodrodott_az_oceanra_az_indonez_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a630e5c3-8da3-4f85-b015-260d75a2cd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efdda13-13d5-494e-b27e-24c025d9e407","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Egy_rutinos_tulelo_vallomasa_mar_harmadjara_sodrodott_az_oceanra_az_indonez_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:28","title":"Egy rutinos túlélő vallomása: már harmadjára sodródott az óceánra az indonéz fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]