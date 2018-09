Darabjaira szedték a idei legjobb iPhone-t, s gyorsan egy árkalkulációt is végeztek, hogy megmutassák, mennyibe kerülnek a készülékben lévő alkatrészek.

Az idei csúcsmodellt jelentő iPhone Xs Max az Apple történetének legdrágább telefonja, a 256 GB-os változat például 1249 dollárba kerül (nem is beszélve a félmilliós magyar árról). A készüléket az iFixit teardownja után a TechInsights is a darabjaira szedte. Utóbbi azonban nem (csak) az iPhone szerelhetőségének mértékére volt kíváncsi, hanem arra is, hogy mennyibe kerülnek az egyes komponensek. És mivel az iPhone Xs Max belül igen emlékeztet a tavalyi iPhone X-re, össze is vetette az árakat.

iPhone X © TechInsights

iPhone Xs Max © TechInsights

A legdrágább összetevő természetesen a képernyő OLED-panelje (keres is rajta rendesen a beszállító Samsung), öt százalékkal drágább, mint az iPhone X esetében, igaz, számolni kell az inflációval, illetve azzal is, hogy ezúttal nagyobb kijelzőről van szó. A második legdrágább egység a processzor/modem: 66 dollár volt az iPhone X-nél, az újdonságnál viszont 72 dollár, ez nagyjából 10 százalékos emelkedés. A TechInsights grafikonját elnézve az is kiderül, hogy az összeszerelő anyagok és az RF antenna kivételével minden összetevő drágább, mint a 64 GB-os iPhone X-nél, összességében alig 50 dollárral emelve a komponensek árát.

© TechInsights

Az iPhone Xs Max összetevői 443 dollárba, azaz 122 ezer forintba kerülnek. De persze ebben nincsenek benne az egyéb szerelési költségek, a szoftver, a logisztika költségei, no meg a marketingé, amelynek arról kell meggyőznie az embereket, hogy megéri ilyen méregdrága telefont vásárolni. (Magyarországon ráadásul van még néhány extra költségelem, amely hizlalja az árcédulát.) Persze még ezek figyelembevételével is szép kis árrés jön ki: ha úgy számolunk, hogy az említett többletköltségek még egyszer annyi kiadást jelentenek az Apple számára, mint az alkatrészek beszerzése, akkor is csak 244 ezer forintnál tartunk.

No de az Apple nem is arról híres, hogy megelégedne az 5 százalékos profittal, mint ahogyan azt például a Xiaomi teszi, akiknél a fenti árba egy telefon és egy laptop is belefér.

