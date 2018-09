Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b66e4ac-d286-42ed-94b0-6bd9c7454f41","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Hol írjam alá? – kérdezik sokan, amikor eléjük teszik a hitelszerződést, mivel szeretnének mielőbb a pénzhez jutni. Pedig érdemes időt szánni és kérdezni, ha nem értjük a sokszor bonyolult jogi szöveget, nehogy később érjenek minket „zsebbevágó” meglepetések.","shortLead":"Hol írjam alá? – kérdezik sokan, amikor eléjük teszik a hitelszerződést, mivel szeretnének mielőbb a pénzhez jutni...","id":"mokk_20180927_Hitelt_vesz_fel_Az_utolso_pillanatban_is_meggondolhatja_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b66e4ac-d286-42ed-94b0-6bd9c7454f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d7bf4-5d9e-4629-86ae-622591e2d99c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180927_Hitelt_vesz_fel_Az_utolso_pillanatban_is_meggondolhatja_magat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:30","title":"Hitelt vesz fel? Az utolsó pillanatban is meggondolhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"368ed36d-b178-4592-8777-3db351190dc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiásott maradványok a kutatók szerint a brontoszauruszhoz közeli fajra utalnak. Óriási példányról van szó. ","shortLead":"A kiásott maradványok a kutatók szerint a brontoszauruszhoz közeli fajra utalnak. Óriási példányról van szó. ","id":"20180928_dinoszaurusz_dino_del_afrika_sauropodomorpha_ledumahadi_mafube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368ed36d-b178-4592-8777-3db351190dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5a2a-7440-468f-9e57-9e1b3e23e7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_dinoszaurusz_dino_del_afrika_sauropodomorpha_ledumahadi_mafube","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:30","title":"Egy teljesen új dinófajt fedeztek fel Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha önálló ágként tekintjük, akkor már van annyira népszerű, mint a kosárlabda vagy az amerikai foci. Pénzből és profitból sincs hiány benne.","shortLead":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha...","id":"20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd26b02-cebf-4a79-a610-8dbd5c0eb8bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:00","title":"Így kaphat értelmet a stadionépítés? Annyi pénz van az e-sportban, hogy lassan megszámolni is nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088e0a0-0bac-499c-b7db-8e2ff1f9475a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha bárkinek kétsége lett volna.","shortLead":"Ha bárkinek kétsége lett volna.","id":"20180928_Ennel_jobb_abrat_nem_talal_a_nemi_eroszak_okairol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088e0a0-0bac-499c-b7db-8e2ff1f9475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2f2af9-877b-42aa-b2b0-b90d8ffa1b0d","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Ennel_jobb_abrat_nem_talal_a_nemi_eroszak_okairol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:48","title":"Ennél jobb ábrát nem talál a nemi erőszak okairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf68ccf-cf9b-45cc-b173-c5664805f403","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több meglepetéssel is készült a Google a cég 20. születésnapja alkalmából, ezeket azonban ügyesen elrejtették.","shortLead":"Több meglepetéssel is készült a Google a cég 20. születésnapja alkalmából, ezeket azonban ügyesen elrejtették.","id":"20180928_google_20_evfordulo_jubileum_easter_egg_google_garazs_panorama_video_streetview_utcakep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf68ccf-cf9b-45cc-b173-c5664805f403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c215b703-b6bc-45ac-9eb2-f96adfe5b1bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_20_evfordulo_jubileum_easter_egg_google_garazs_panorama_video_streetview_utcakep","timestamp":"2018. szeptember. 28. 12:03","title":"Most 360 fokban körbe nézhet a garázsban, ahonnan 20 éve elindult a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32300873-1457-472c-a2c8-e95d134666b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondott csütörtökön az ABC ausztrál közszolgálati műsorszolgáltató vezérigazgatója, Justin Milne, mert felmerült a gyanú, hogy kormányzati nyomásra akarta eltávolítani a szervezet két befolyásos újságíróját.","shortLead":"Lemondott csütörtökön az ABC ausztrál közszolgálati műsorszolgáltató vezérigazgatója, Justin Milne, mert felmerült...","id":"20180927_politika_befolyasolas_elbocsatas_kozszolgalati_csatorna_abc_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32300873-1457-472c-a2c8-e95d134666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29964379-1b70-4967-a16d-2023b6b5cccb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_politika_befolyasolas_elbocsatas_kozszolgalati_csatorna_abc_ausztralia","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:34","title":"Befolyásolni próbálta a politika, lemondani kényszerült a közszolgálati média vezetője – Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","shortLead":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","id":"20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395a2c-230e-4484-a204-f9ccf710679e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:49","title":"600 bírságot gyűjtött be a MÁV rekorder bliccelője, 9 millióval lóg a vasútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa78b00-0ce8-4e02-b1b5-3e5e0c9ed9df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul igen hamar, már péntektől. ","shortLead":"Ráadásul igen hamar, már péntektől. ","id":"20180927_Eldolt_a_Telekomnal_lesz_elerheto_a_Spiler_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa78b00-0ce8-4e02-b1b5-3e5e0c9ed9df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a085ea8-2f64-45a2-8e65-20ba58f56d67","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Eldolt_a_Telekomnal_lesz_elerheto_a_Spiler_2","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:28","title":"Eldőlt: a Telekomnál lesz elérhető a Spíler 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]