Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az egészségügyben több évszázados morális dilemma, hogy kibontsa-e a beteg előtt az orvos az igazság minden részletét. Néha a cégek életében is könnyebb lenne a lapító üzemmódot választani, mégsem ajánlható.","shortLead":"Az egészségügyben több évszázados morális dilemma, hogy kibontsa-e a beteg előtt az orvos az igazság minden részletét...","id":"20181004_Ezert_nem_erdemes_a_rossz_hireket_eltitkolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91189697-5b40-4a54-aee3-2094f8d31412","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181004_Ezert_nem_erdemes_a_rossz_hireket_eltitkolni","timestamp":"2018. október. 04. 19:15","title":"Ezért nem érdemes a rossz híreket eltitkolni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","shortLead":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","id":"20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c735ee-135c-467f-a600-7e46268b8d27","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2018. október. 04. 14:44","title":"73 milliárd forintos hitelt kapott a kormány az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baeba7f8-a41e-47d3-bc67-5815776ff6a8","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201840_nepi_es_turbanus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baeba7f8-a41e-47d3-bc67-5815776ff6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068bea1e-4188-4a58-8c22-7edc23f05290","keywords":null,"link":"/itthon/201840_nepi_es_turbanus","timestamp":"2018. október. 04. 10:43","title":"Dobszay János: Népi és turbánus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszerekhez, antibiotikumokhoz, szteroid gyulladáscsökkentő injekciókhoz és altatókhoz jutottak. \r

","shortLead":"Fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszerekhez, antibiotikumokhoz, szteroid gyulladáscsökkentő injekciókhoz és...","id":"20181004_Recept_nelkul_is_kaptak_gyogyszert_az_eszakalfoldiek_negy_patikat_zarattak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebc9e8c-1051-4066-b318-0806f15b467c","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Recept_nelkul_is_kaptak_gyogyszert_az_eszakalfoldiek_negy_patikat_zarattak_be","timestamp":"2018. október. 04. 14:27","title":"Recept nélkül is kaptak gyógyszert az észak-alföldiek, négy patikát zárattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6be5b54-c485-41d6-85d3-8298be4bd1bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Marabu_FekNyuz_Gyulekezesi_jog_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6be5b54-c485-41d6-85d3-8298be4bd1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8fc110-4aec-4474-9c4e-63d3d8f039b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Marabu_FekNyuz_Gyulekezesi_jog_2018","timestamp":"2018. október. 05. 13:20","title":"Marabu FékNyúz: Gyülekezési jog, 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3555be8b-7898-4d21-b243-ca49aa2c2b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Astrohaus új fejlesztése egy táskába is könnyen becsúsztatható modern írógép, mely bár külsőre egy laptopra hasonlít, mégis sokban különbözik attól. Például, hogy akár 30 óráig is bírja a munkát. Csak szövegelésre jó, de úgy tűnik, arra nagyon. ","shortLead":"Az Astrohaus új fejlesztése egy táskába is könnyen becsúsztatható modern írógép, mely bár külsőre egy laptopra...","id":"20181004_freewrite_traveler_irogep_laptop_szovegalkotas_indiegogo_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3555be8b-7898-4d21-b243-ca49aa2c2b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f30f7-f184-4b8c-96ea-e46b272a1bca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_freewrite_traveler_irogep_laptop_szovegalkotas_indiegogo_projekt","timestamp":"2018. október. 04. 11:03","title":"Ez a modern írógép nincs 1 kiló, mégis órákkal tovább bírja, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Olyan egyértelmű, számon kérhető állásfoglalásra kell késztetnünk a magyar kormányzatot, ami felülírhatja az eddigi, kétséges emlékezetpolitikai üzeneteket. Vélemény.","shortLead":"Olyan egyértelmű, számon kérhető állásfoglalásra kell késztetnünk a magyar kormányzatot, ami felülírhatja az eddigi...","id":"20181005_Seres_Adjunk_eselyt_a_Sorsok_Hazanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d04e4f9-f814-4223-b817-059f087e8a14","keywords":null,"link":"/velemeny/20181005_Seres_Adjunk_eselyt_a_Sorsok_Hazanak","timestamp":"2018. október. 05. 13:00","title":"Seres: Adjunk esélyt a Sorsok Házának!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával és Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökével együtt figyeli barátja csapatát.","shortLead":"A miniszterelnök Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával és Csányi Sándorral, a Magyar...","id":"20181004_orban_viktor_chelsea_vidi_europa_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9b62c7-a1b0-48b3-aff2-acdf122b6734","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_orban_viktor_chelsea_vidi_europa_liga","timestamp":"2018. október. 04. 21:53","title":"Orbán csak megérkezett a Vidi londoni meccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]