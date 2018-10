Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel kapcsolatos teendőiről.","shortLead":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel...","id":"20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8be5c4f-ddd0-4476-94cb-60000aa7de81","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","timestamp":"2018. október. 17. 15:24","title":"Habbal és locsolással az azbeszttartalmú törmelék ellen az újlipótvárosi volt KISZ-székház bontásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a bajor prémium márka új GT kategóriás csúcsmodellje, mely erőhiányban egész biztosan nem fog szenvedni.","shortLead":"Érkezőben a bajor prémium márka új GT kategóriás csúcsmodellje, mely erőhiányban egész biztosan nem fog szenvedni.","id":"20181016_a_bmw_szerint_600_loero_is_keves_lehet_az_uj_m8ba_gt_tuning_competition","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be8d034-58ec-41d4-a8e7-322c8f4ebf28","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_a_bmw_szerint_600_loero_is_keves_lehet_az_uj_m8ba_gt_tuning_competition","timestamp":"2018. október. 16. 13:21","title":"A BMW szerint 600 lóerő is kevés lehet az új M8-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. 