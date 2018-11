Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény visszautasítja a sajtóban megjelent állításokat, hogy az egyetem szakértői közalkalmazottként és vállalkozóként is leszámláztatnák maguknak az elvégzett munka díját.","shortLead":"Az intézmény visszautasítja a sajtóban megjelent állításokat, hogy az egyetem szakértői közalkalmazottként és...","id":"20181031_A_Debreceni_Egyetem_szerint_nem_eltek_vissza_az_igazsagugyi_szakertoi_pecsetekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917ef1f1-403b-4488-b759-42190a4f724f","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_Debreceni_Egyetem_szerint_nem_eltek_vissza_az_igazsagugyi_szakertoi_pecsetekkel","timestamp":"2018. október. 31. 17:54","title":"A Debreceni Egyetem szerint nem éltek vissza az igazságügyi szakértői pecsétekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York Állam Oktatási Hivatala ezt nem így gondolja. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York...","id":"20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ce55-a155-44b0-8e6a-cf81c87e16aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","timestamp":"2018. október. 30. 18:12","title":"New York Állam Oktatási Hivatalára hivatkozva cáfolja a CEU a Magyar Időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem társadalomtudományi, bölcsészettudományi és természettudományi karán.","shortLead":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem...","id":"20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9322629-70aa-4f43-ad2d-6196d1b44567","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","timestamp":"2018. október. 31. 12:15","title":"Szigorú megszorításokat vezettek be az ELTE három karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban állították bíróság elé a férfit, aki egy kórházban alvó betegtársát fosztotta ki.","shortLead":"Gyorsított eljárásban állították bíróság elé a férfit, aki egy kórházban alvó betegtársát fosztotta ki.","id":"20181030_itelet_felfuggesztett_korhazi_tolvaj_mobiltelefon_kifosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d76d0a-b8b1-48de-b585-cd9fbbac8762","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_itelet_felfuggesztett_korhazi_tolvaj_mobiltelefon_kifosztas","timestamp":"2018. október. 30. 16:38","title":"Három héten belül elítélték a kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9535ac5-00ba-4d49-bf78-9ea90715c68f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk, hogy a különböző szekciók legizgalmasabb filmjeit ajánlhassuk önöknek. A munka világa elképesztő változásokon megy keresztül, ideje hát elgondolkodnunk rajta, hogy mit jelent számunkra, mi a szerepe, és hogy a túlhajszolt hétköznapokban mégis mennyire feszíthetjük túl a húrt. ","shortLead":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk...","id":"20181030_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Eletunk_a_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9535ac5-00ba-4d49-bf78-9ea90715c68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7bef6f-c24c-4a1f-9e6b-394ff2b7dfb7","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Eletunk_a_munka","timestamp":"2018. október. 30. 18:03","title":"Értelmetlennek találja a saját munkáját? Ezeket a filmeket nézze meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint felének azonban nem lenne baja azzal, ha lenne zsidó a családjában.","shortLead":"A megkérdezettek több mint felének azonban nem lenne baja azzal, ha lenne zsidó a családjában.","id":"20181030_Csak_minden_otodik_magyar_fogadna_el_muszlimot_csaladtagkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec58e6e-39ce-45d5-9a86-7c929f182e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Csak_minden_otodik_magyar_fogadna_el_muszlimot_csaladtagkent","timestamp":"2018. október. 30. 15:46","title":"Csak minden ötödik magyar fogadna el muszlimot családtagként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","shortLead":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","id":"20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc604f3-9f39-4b37-a009-7ae858f8c016","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 30. 21:52","title":"Lebontják a gyilkos csúszdát, amelyik lefejezett egy 10 éves fiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a2b2c1-eb0b-48f6-bacd-a0f306c0614e","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ismerős, ahogy belép egy játékboltba, és szinte kiégeti a szemét a rózsaszín? Egy falnyi polc tele rikító pinkkel: babák, kiegészítők, ruhák. A rózsaszín kislánykultúra zsarnokian terelgeti a gyerekeket a külsőségek felé, de hogy milyen elementáris a hatása, azt a horror birodalmából érkezett figurával teszteltük: a vámpírral.","shortLead":"Ismerős, ahogy belép egy játékboltba, és szinte kiégeti a szemét a rózsaszín? Egy falnyi polc tele rikító pinkkel...","id":"20181031_A_pink_zsarnoksaga_avagy_hogy_kerul_a_vampir_a_babahazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a2b2c1-eb0b-48f6-bacd-a0f306c0614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada5b5d-a19c-4c76-ad45-c09553acd020","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_A_pink_zsarnoksaga_avagy_hogy_kerul_a_vampir_a_babahazba","timestamp":"2018. október. 31. 20:30","title":"A pink zsarnoksága, avagy hogy kerül a vámpír a babaházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]