Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Érdről Budapestre igazolt a fiatal úszó.","shortLead":"Érdről Budapestre igazolt a fiatal úszó.","id":"20181105_milak_kristof_uszo_budapest_honved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc289f1-4876-4edf-8b51-941714f12a6d","keywords":null,"link":"/sport/20181105_milak_kristof_uszo_budapest_honved","timestamp":"2018. november. 05. 21:38","title":"Fontos döntést hozott Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban Márki-Zay kampányát is segítő férfi hamar talált magának új állást. Versenyképes fizetés, megbecsülés várja, a kórházban ilyenekkel nem találkozott.","shortLead":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban...","id":"20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16aac1e2-b04b-44f9-8c8a-3ebf8f28cd55","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","timestamp":"2018. november. 05. 12:26","title":"Kirúgták a kórházból a Kutyapárt-vezetőt, új munkája van: „Itt nem az államhatalom kiszolgálása számít”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebdb1e3-9057-433e-896f-0c751cd2ccb8","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2018. november. 05. 15:18","title":"\"Ellenség lesz mindenki, aki kételkedni mer\" – új dallal jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT frontemberéről. ","shortLead":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT...","id":"20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d717d2-a046-4c7a-bab6-03437610fbee","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","timestamp":"2018. november. 05. 11:01","title":"Fedőneve: Bábu – így próbálták beszervezni Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbc9c50-6907-400f-a324-681bbcc88b01","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A közösségi média életünk rengeteg elemét felforgatta, és ez hatványozottan igaz a születésnapokra. Például nem hagyja, hogy elfelejtsük őket. Vagy hogy mások elfelejtsék a miénket, így pedig e napon olyan emberek is benyomulnak az életünkbe, akik az év másik 364 napján tudomást sem vesznek a létezésünkről. Nem állítjuk, hogy könnyű a szabadulás a jókívánságok szorításából, de a Facebookon túl is van születésnap!","shortLead":"A közösségi média életünk rengeteg elemét felforgatta, és ez hatványozottan igaz a születésnapokra. Például nem hagyja...","id":"20181104_Boldog_szuletesnapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dbc9c50-6907-400f-a324-681bbcc88b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d428e3-bfb5-4db6-aeb2-7bad33deea33","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Boldog_szuletesnapot","timestamp":"2018. november. 04. 20:00","title":"Még mindig a Facebookon kíván boldog születésnapot? De miért?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0077dad4-8faf-4d9f-9d72-e25dd2750c4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közepes méretű cégek tizede számít csak növekedni képes cégnek, ráadásul a bajt nem lehet egyedül a válságra fogni.","shortLead":"A közepes méretű cégek tizede számít csak növekedni képes cégnek, ráadásul a bajt nem lehet egyedül a válságra fogni.","id":"20181106_Alig_elnek_tul_par_evet_a_kozepvallalkozasok_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0077dad4-8faf-4d9f-9d72-e25dd2750c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8e70ea-2e1b-413a-8620-ccd8fce951ac","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Alig_elnek_tul_par_evet_a_kozepvallalkozasok_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 06. 05:15","title":"Alig élnek túl pár évet a középvállalkozások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Csepel a rend, a törvényesség és a fejlődés pártján áll” – írja Borbély Lénárd.","shortLead":"„Csepel a rend, a törvényesség és a fejlődés pártján áll” – írja Borbély Lénárd.","id":"20181106_Reagalt_Csepel_fideszes_polgarmestere_arra_hogy_alazzak_es_verik_a_hajlektalanokat_a_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be126bd3-1b7b-4b35-b46c-3a02b8b65637","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Reagalt_Csepel_fideszes_polgarmestere_arra_hogy_alazzak_es_verik_a_hajlektalanokat_a_keruletben","timestamp":"2018. november. 06. 12:48","title":"Reagált Csepel fideszes polgármestere arra, hogy alázzák és verik a hajléktalanokat a kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A filantróp milliárdos félmillió ember életét is megmenti ezzel.","shortLead":"A filantróp milliárdos félmillió ember életét is megmenti ezzel.","id":"20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461c7704-cfb6-4e87-a56e-3687adfcd909","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","timestamp":"2018. november. 06. 12:21","title":"Bill Gates 233 milliárd dollárt spórolna azzal, hogy újra feltalálta a vécét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]