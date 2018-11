Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli szaúdi konzulátus épületében meggyilkolt Dzsamal Hasogdzsinak – állítja az Al Jazeera televízió.","shortLead":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli...","id":"20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a182f96-8ca3-4ebe-9567-49fd78391491","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","timestamp":"2018. november. 11. 18:06","title":"Megfulladok, vegyétek le a fejemről a zacskót – ezek voltak Hasogdzsi utolsó szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21aa25b3-aa5a-4d60-8e8d-5bf2f2dec50b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Williams és Hans Zimmer mellett alighanem ő a 20. század egyik legnagyobb hatású és legismertebb filmzeneszerzője. Több mint 550 filmhez írt kísérőzenét, ezek közül legismertebbek a különféle westernfilmekhez írtak. A kétszeres Oscar-, Grammy- és kétszeres Golden Globe-díjas olasz mester mind a mai napig turnézik, januárban ismét Budapesten dirigálja saját műveit.\r

