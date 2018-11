Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","shortLead":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","id":"20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96728f3-eec2-45ab-b3ef-bf2a3951bf48","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","timestamp":"2018. november. 11. 09:36","title":"20 ezer elektromos kerékpár lesz a párizsi e-Bubiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","shortLead":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","id":"20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7d8029-be02-4aa4-bc2b-3dfee32ee15d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","timestamp":"2018. november. 11. 06:41","title":"A nap videója: így lehet fél perc alatt eltávolítani egy tilosban parkoló autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42904c0-1046-4ac2-ae79-a41b3d33bbba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiegne közelében, egy vasúti kocsiban a fegyverszünetet az antanthatalmakkal, ezzel véget ért a négy évig tartó első világháború.","shortLead":"1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiegne közelében, egy vasúti...","id":"20181111_Szaz_eve_lett_vege_az_elso_vilaghaborunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42904c0-1046-4ac2-ae79-a41b3d33bbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9303b4d7-970f-4aa4-9c0f-3a8af282fc8e","keywords":null,"link":"/elet/20181111_Szaz_eve_lett_vege_az_elso_vilaghaborunak","timestamp":"2018. november. 11. 07:48","title":"Amikor négy birodalom omlott össze - 100 éve ért véget az első világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181112_Orban_Viktor_Amerika_migracio_gyerekvallalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb462287-b17f-4f4e-850f-aafb3be4d2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Orban_Viktor_Amerika_migracio_gyerekvallalas","timestamp":"2018. november. 12. 12:28","title":"\"Az Orbán Viktor nevével fémjelzett ötlet Amerikában forradalminak számít\" – hirdeti az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg egy amerikai kutatócsoport. Emellett azt is megállapították, hogy bolygónk jóval több hidrogént tartalmaz, mint azt eddig vélték.","shortLead":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg...","id":"20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792f07f4-0c1b-4663-89e4-3017f2cf69d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","timestamp":"2018. november. 11. 10:03","title":"Most derült ki: 100 liter vízből 1-2 liter igen meglepő helyről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő most először beszélt arról, milyen a kapcsolata Tom Cruise-zal örökbe fogadott gyerekeivel.","shortLead":"A színésznő most először beszélt arról, milyen a kapcsolata Tom Cruise-zal örökbe fogadott gyerekeivel.","id":"20181110_Nicole_Kidman_Ugy_dontottek_szcientologusok_Nekem_az_a_dolgom_hogy_szeressem_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f43e418-59de-40ae-b9d5-e268088b6088","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Nicole_Kidman_Ugy_dontottek_szcientologusok_Nekem_az_a_dolgom_hogy_szeressem_oket","timestamp":"2018. november. 10. 18:38","title":"Nicole Kidman: Úgy döntöttek, szcientológusok. Az én dolgom, hogy szeressem őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nemcsak a testet, de a szellemet is építeni akarjuk” – írta a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia oldalán Mészáros Lőrinc, amikor bejelentette, átadják a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontot.","shortLead":"„Nemcsak a testet, de a szellemet is építeni akarjuk” – írta a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia oldalán Mészáros...","id":"20181110_Meszaros_Lorinc_Mi_nemcsak_labdarugokat_kepzunk_hanem_embereket_nevelunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac07a50-8be2-4ce7-a1cf-3c74d1717137","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Meszaros_Lorinc_Mi_nemcsak_labdarugokat_kepzunk_hanem_embereket_nevelunk","timestamp":"2018. november. 10. 15:23","title":"Mészáros Lőrinc: Mi nemcsak labdarúgókat képzünk, hanem embereket nevelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is lehet, aztán fokozatos lehűlés várható. Vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik az idő, s ekkor helyenként akár hózápor is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is...","id":"20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bfceb-7e4f-4469-a4ce-907ab7e45cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","timestamp":"2018. november. 11. 16:27","title":"Köd és nap a jövő héten - majd jön a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]