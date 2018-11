A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán tovább.

A NASA 1958-as alapítása óta rengeteg küldetést hajtott végre, melyek között sok sikeres program is található, és persze a holdra szállásról sem szabad megfeledkezni.

Az űrhivatal egy ideje már egyetlen dologra, a Mars meghódításával, illetve annak előkészületeivel foglalkozik. Ennek része az az új Mars-járó is, amelyet 2020 júniusában indítanak útjára. Közben pedig egy új videót is megosztottak YouTube-csatornájukon.

Bár a felvételnek nincs köze a speciális járműhöz, annyira azért kapcsolódik hozzá, hogy ez is a NASA jövőbeni terveire fókuszál. A narrátor még el is mondja, hogy az elmúlt 60 év csupán valaminek a kezdete volt, a java pedig csak most jön.

Egészen inspiráló felvételről van szó, amely kicsit talán túl drámaira sikerült, hiszen összességében olyan, mintha egy hollywoodi filmelőzetest nézne az ember.

És ha már látványos videók az űrből: itt megnézhet egy lenyűgöző timelapse videót a világegyetem kialakulásáról, melyben 1 másodperc egyenlő 22 millió évvel.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.