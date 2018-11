Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket tartó gazdák.","shortLead":"A svájci választók többsége nem támogatta, hogy állami támogatást kapjanak a szarvat növesztő teheneket, kecskéket...","id":"20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68423f7-bb14-4c5f-b537-e69e8f92b0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f644e9-42bf-488e-948e-96b578de0464","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Egeszen_lehetetlen_kerdesrol_is_szavaztak_vasarnap_a_svajciak","timestamp":"2018. november. 25. 16:44","title":"Egészen lehetetlen kérdésről is szavaztak vasárnap a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OpenSignal nevű független szervezet felmérése szerint már nem igaz, hogy a wifi jobb alternatívát jelent a mobilinternetnél, az 5G pedig végleg le fogja győzni a technológiát.","shortLead":"Az OpenSignal nevű független szervezet felmérése szerint már nem igaz, hogy a wifi jobb alternatívát jelent...","id":"20181126_opensignal_mobilinternet_wifi_internetkapcsolat_adatatviteli_sebesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8421081c-fb20-4a8d-b181-512f93f7643d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_opensignal_mobilinternet_wifi_internetkapcsolat_adatatviteli_sebesseg","timestamp":"2018. november. 26. 13:33","title":"Ha ezekben az országokban jár, gyorsabb lesz a mobilnete, mint ha wifire kapcsolódna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1f0858-5993-4a2c-a486-560f993d90ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lyukat csak közvetlenül előtte jelezte tábla, holott méterekkel előbb ki kellett volna tenni egy figyelmeztetést. ","shortLead":"A lyukat csak közvetlenül előtte jelezte tábla, holott méterekkel előbb ki kellett volna tenni egy figyelmeztetést. ","id":"20181126_Nem_latta_a_feltort_aszfaltot_a_tablat_is_elvitte_egy_autos_a_Soroksari_uton__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1f0858-5993-4a2c-a486-560f993d90ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9836e6f-c0db-4717-9ec0-4412c6e1ee41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Nem_latta_a_feltort_aszfaltot_a_tablat_is_elvitte_egy_autos_a_Soroksari_uton__video","timestamp":"2018. november. 26. 19:36","title":"Nem látta a feltört aszfaltot, a táblát is elvitte egy autós a Soroksári úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik a határvédelem, mondta.","shortLead":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik...","id":"20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2ccd7b-54ae-4a03-897b-1e66f5a04bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","timestamp":"2018. november. 26. 10:13","title":"Lázárnak a kommunisták és a nácik jutottak eszébe Manfred Weberről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d576c1c-8a06-427a-923f-c0728d799c96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken csak egy figyelmeztető üzenettel találkozhattak azok, akik szerették volna elérni az Ügyfélkaput. A Nemzeti Infokommuniikációs Szolgáltató szerint azonban eddig sem arról volt szó, hogy a netezők adatai veszélyben lettek volna.","shortLead":"Pénteken csak egy figyelmeztető üzenettel találkozhattak azok, akik szerették volna elérni az Ügyfélkaput. A Nemzeti...","id":"20181126_google_chrome_bongeszo_ugyfelkapu_https_kapcsolat_titkositatlan_webcim_adatlopas_veszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d576c1c-8a06-427a-923f-c0728d799c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f68009-c760-4efc-88e3-6bc0adff714e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_google_chrome_bongeszo_ugyfelkapu_https_kapcsolat_titkositatlan_webcim_adatlopas_veszely","timestamp":"2018. november. 26. 10:33","title":"Biztonságos az Ügyfélkapu, már nem figyelmezteti lopásveszélyre a Chrome a netezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-főtitkár felszólította Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat.","shortLead":"A NATO-főtitkár felszólította Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat.","id":"20181126_Megszolalt_a_NATO_az_orosz_agressziorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc19c09-1469-456b-9f9e-7e6bd4a6d032","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Megszolalt_a_NATO_az_orosz_agressziorol","timestamp":"2018. november. 26. 18:36","title":"Megszólalt a NATO az orosz agresszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a Lánchídnál esett a folyóba, a Várkert Bazárnál mentették ki. ","shortLead":"A nő a Lánchídnál esett a folyóba, a Várkert Bazárnál mentették ki. ","id":"20181126_Indiai_not_kellett_kimenteni_a_Dunabol_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a626fe-cdf8-4df3-af2b-c61d48620deb","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Indiai_not_kellett_kimenteni_a_Dunabol_hetfon","timestamp":"2018. november. 26. 17:49","title":"Indiai nőt kellett kimenteni a Dunából hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nehéz megmondani, melyik 2019-es választást várja kevésbé a tavaszi vereségből még ki nem gyógyult ellenzék. A pártok tartanak az Európai Parlament magyar mandátumairól döntő voksolástól, és Puzsér Róbert fővárosi ambíciói is rendesen bezavartak az önkormányzati választásokra való felkészülésbe. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nehéz megmondani, melyik 2019-es választást várja kevésbé a tavaszi vereségből még ki nem gyógyult ellenzék. A pártok...","id":"20181125_Annyira_akarja_az_ellenzek_Budapestet_hogy_az_jol_johet_Puzsernak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658cf89-4853-4c6f-8e7c-31bd4d99641d","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Annyira_akarja_az_ellenzek_Budapestet_hogy_az_jol_johet_Puzsernak","timestamp":"2018. november. 25. 17:30","title":"Annyira akarja az ellenzék Budapestet, hogy az jól jöhet Puzsérnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]