[{"available":true,"c_guid":"a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","shortLead":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","id":"20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd17f94-d8e4-49d6-95ef-4bebd4dd9bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","timestamp":"2018. december. 02. 22:03","title":"Nézze meg: két új fotót küldött haza a Marson dolgozó InSight űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban rendezték meg a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolását, melyet a magyar válogatott a 4. kalapból várt. ","shortLead":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban...","id":"20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d91021-8813-493e-afdb-e758038cf0a9","keywords":null,"link":"/sport/20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","timestamp":"2018. december. 02. 12:02","title":"Horvátország, Wales, Szlovákia, Azerbajdzsán lesz a mieink ellenfele: élőben a foci Eb-selejtezők sorsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi saját kertjében is termesztette az anyagot, ügyfelei között több fiatalkorú is volt.","shortLead":"A férfi saját kertjében is termesztette az anyagot, ügyfelei között több fiatalkorú is volt.","id":"20181203_Jarorkocsijabol_arulta_a_drogot_egy_szatmarnemeti_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4384b0-56c7-4585-9988-3ac9032ba4df","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Jarorkocsijabol_arulta_a_drogot_egy_szatmarnemeti_rendor","timestamp":"2018. december. 03. 09:14","title":"Járőrkocsijából árulta a drogot egy szatmárnémeti rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak a nevét, amelynek a kitörése hetekre lebénította a légi közlekedést Európában. A nevet még leírni, nemhogy kiejteni is nehéz: Eyjafjallajökull ","shortLead":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak...","id":"20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998b66b3-c72b-40cd-a55c-3af1ea5cf382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","timestamp":"2018. december. 02. 08:58","title":"Tegyen egy próbát, ki tudja mondani azt a szót, hogy Eyjafjallajökull?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben pusztul – figyelmeztet Cristiana Pasca Palmer, az ENSZ Biodiverzitási Egyezményének teljesítéséért felelős ENSZ-titkárság vezetője.","shortLead":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben...","id":"20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc6ee9-9d22-4904-ae0e-55b01dd82cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","timestamp":"2018. december. 02. 20:13","title":"Arat a csendes gyilkos: a dinoszauruszok óta nem látott ütemben pusztulnak a Földön az állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel” – mondta Budapestről Márki-Zay Péter. Szegeden jó eséllyel Botkát támogatják majd.","shortLead":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel”...","id":"20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74350ad-9c1f-449e-8650-1c20e7c79772","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","timestamp":"2018. december. 03. 09:03","title":"Márki-Zay: A Fidesz Putyinnal, a szélsőjobbal és a kommunistákkal együtt rombolja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság társalapítója, Csang Jün-csung, aki áprilisban adta át 14 gyermeke egyikének az elnöki posztot és az azzal járó feladatokat. ","shortLead":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság...","id":"20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7c3486-14b0-4929-ad32-17892f47e85c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","timestamp":"2018. december. 01. 16:13","title":"100 éves a világ legidősebb milliárdosa, idén érezte úgy, hogy ideje átadni cégében a kormányrudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat az új tulajdonos.","shortLead":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat...","id":"20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82d617-2e41-4314-aa23-ff17910fb2f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","timestamp":"2018. december. 03. 06:41","title":"1,3 milliárd forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]