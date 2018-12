Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös vidóban magyarázza el, miért rossz a modern televíziók képe.","shortLead":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös vidóban...","id":"20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e8c76a-a96d-4019-be1f-24a15cbf6863","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","timestamp":"2018. december. 07. 09:03","title":"Kevesen tudják, de van egy beállítás a tévékben, amit ha kikapcsol, jobb lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3344ea42-1cbc-467c-b232-1b67916c5608","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egy csepeli gyárban évszázados eljárásokat felélesztve olyan csokimikulások készülnek, amit nem kap meg a sarki közértben.\r

","shortLead":"Egy csepeli gyárban évszázados eljárásokat felélesztve olyan csokimikulások készülnek, amit nem kap meg a sarki...","id":"20181205_csokimikulas_ghraoui_stuhmer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3344ea42-1cbc-467c-b232-1b67916c5608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5662199-e061-497f-a5d1-47bf74a7b989","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_csokimikulas_ghraoui_stuhmer","timestamp":"2018. december. 05. 14:30","title":"Kézbe vettük a csokimikulást, aminek bűn leharapni a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon hazudik. A kényszerű lemondásokat strigulázó lista égig ér. Ám a frusztrációt a gyerkőcök okozta örömök kompenzálják, ráadásul a munkavégzésben is hasznunkra lehet a tapasztalás. ","shortLead":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon...","id":"20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62681ee2-6e50-463a-9f87-dae97dc82226","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","timestamp":"2018. december. 06. 10:00","title":"Amit a gyerekek tanítanak a szülőknek a menedzsmentről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e751c75-0672-4dbe-8a17-5f7411184a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan hazánkba is megérkezik a minden korábbi BMW-nél nagyobb X7-es divatterepjáró, vázoljuk a magyar listaárakat.","shortLead":"Hamarosan hazánkba is megérkezik a minden korábbi BMW-nél nagyobb X7-es divatterepjáró, vázoljuk a magyar listaárakat.","id":"20181206_itthon_is_bearaztak_a_hatalmas_bmw_x7et_56_millioval_dragabb_az_x5nel_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e751c75-0672-4dbe-8a17-5f7411184a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f807f0af-0f58-42b9-9b04-edd503b18b31","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_itthon_is_bearaztak_a_hatalmas_bmw_x7et_56_millioval_dragabb_az_x5nel_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. december. 06. 08:21","title":"Itthon is beárazták a hatalmas BMW X7-et, 5-6 millióval drágább az X5-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ec28f4-b746-4b6d-a383-26dbb48f87f1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A budapesti közútkezelő egy éve nem tette rendbe a felmart Bajcsy-Zsilinszky úti buszsávot, és egyelőre nem is fogja, mert meg kell várni, amíg elkezdődik a Podmaniczky tér felújítása. Ami egyébként még lóg a levegőben. A tervek szerint a sávokat újra fogják osztani a Bajcsy-Zsilinszky úton, ha elkezdődik a felújítás. A normál élettartamát már jócskán túllépett burkolatot akkor marták föl, amikor elkezdtek járni rajta a metrópótló buszok, és feltűnt, hogy csúszik.","shortLead":"A budapesti közútkezelő egy éve nem tette rendbe a felmart Bajcsy-Zsilinszky úti buszsávot, és egyelőre nem is fogja...","id":"20181205_Marad_a_ganyolas_a_metropotlok_buszsavjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ec28f4-b746-4b6d-a383-26dbb48f87f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3739c47-12b9-4150-b521-d6e178117d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Marad_a_ganyolas_a_metropotlok_buszsavjaban","timestamp":"2018. december. 05. 17:20","title":"Marad a gányolás a metrópótlók buszsávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699c79f5-3528-49f2-9173-2206c75e06f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Network Rail sínekre eső részeg utasokkal mutatja meg, mekkora veszélyben vannak a karácsonyi partiról egyedül hazafelé tartók.","shortLead":"A Network Rail sínekre eső részeg utasokkal mutatja meg, mekkora veszélyben vannak a karácsonyi partiról egyedül...","id":"20181205_Dramai_videoval_figyelmeztet_a_brit_vasuttarsasag_hogy_vigyazzunk_ittas_baratainkra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=699c79f5-3528-49f2-9173-2206c75e06f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e41b15-fe0b-4ce1-861a-ef3f318474e9","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Dramai_videoval_figyelmeztet_a_brit_vasuttarsasag_hogy_vigyazzunk_ittas_baratainkra","timestamp":"2018. december. 05. 18:07","title":"Drámai videóval figyelmeztet a brit vasúttársaság, hogy vigyázzunk ittas barátainkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket a Földközi-tengerből.","shortLead":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket...","id":"20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4160a-7287-448e-bc2d-8da5f1477a48","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. december. 07. 07:35","title":"Kénytelen volt felhagyni tevékenységével az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vámos György szerint a gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormány családpolitikai intézkedései miatt több pénz van a családoknál.","shortLead":"Vámos György szerint a gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormány családpolitikai intézkedései miatt...","id":"20181206_Rekord_kiskereskedelmi_forgalom_varhato_karacsonykor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8477c-72a7-4efc-bb58-4e347e338ffc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Rekord_kiskereskedelmi_forgalom_varhato_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 06. 07:23","title":"Rekord kiskereskedelmi forgalom várható karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]