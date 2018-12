Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","shortLead":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","id":"20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4e6ac9-258b-45cc-b4a8-baa5d706435c","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","timestamp":"2018. december. 13. 07:43","title":"A Pentagon nyugtalan a szíriai török invázió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b8515d-6a3a-47b9-bd7e-eaa14e189835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kövek és pingvinek minden mennyiségben. Meg persze a tengerpart.","shortLead":"Kövek és pingvinek minden mennyiségben. Meg persze a tengerpart.","id":"20181213_Mindig_egy_pingvinekkel_teli_szigetre_vagyott_Most_megveheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b8515d-6a3a-47b9-bd7e-eaa14e189835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8ac01-cbdc-4abf-9c65-0d96594f965c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mindig_egy_pingvinekkel_teli_szigetre_vagyott_Most_megveheti","timestamp":"2018. december. 13. 11:08","title":"Mindig egy pingvinekkel teli szigetre vágyott? Most megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Döntött a parlament.","shortLead":"Döntött a parlament.","id":"20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1c1cf3-c712-489d-bd2f-99da630da78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","timestamp":"2018. december. 12. 12:52","title":"Visszavásárolhatják lakásukat az eszközkezelő bérlői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","shortLead":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","id":"20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8cc0c3-2f37-4902-87a0-f764e57c125a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","timestamp":"2018. december. 12. 08:47","title":"Palkovics: A több túlóra mindenkinek előnyös lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt volna a városban. Egy szlovák televízió magyar munkatársa a helyszínen volt, és elmesélte, mit tapasztalt.","shortLead":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt...","id":"20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb70c607-b735-474b-858f-f05b7fe239c5","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","timestamp":"2018. december. 12. 12:23","title":"\"A strasbourgi éttermekben tovább buliztak az emberek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee8f7bc-5bf4-4fb2-a59f-39f197701554","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben is hallották Macron ígéreteit és aggódnak a francia költségvetés miatt. 10 milliárd euróba kerül a sárgamellényesek lecsillapítása – mondta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki igyekezett megnyugtatni mindenkit.","shortLead":"Brüsszelben is hallották Macron ígéreteit és aggódnak a francia költségvetés miatt. 10 milliárd euróba kerül...","id":"20181212_Macron_meghatralasa_sokba_kerul_de_bevethetik_a_GAFA_nevu_csodafegyvert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee8f7bc-5bf4-4fb2-a59f-39f197701554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2998a69-4b1a-4b4b-a4c4-d706b8f9a67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Macron_meghatralasa_sokba_kerul_de_bevethetik_a_GAFA_nevu_csodafegyvert","timestamp":"2018. december. 12. 12:54","title":"Macron meghátrálása sokba kerül, de bevethetik a GAFA nevű csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Itt tanulják a fiatal cápák a másokkal való együttélést.","shortLead":"Itt tanulják a fiatal cápák a másokkal való együttélést.","id":"20181213_Elkeszult_a_Capasuli_az_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e797f0a7-67f2-47ca-ad73-b353d5763ab2","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Elkeszult_a_Capasuli_az_Allatkertben","timestamp":"2018. december. 13. 13:08","title":"Elkészült a Cápasuli az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021356b7-31e7-4fd4-ba92-1990263ec715","c_author":"Dercsényi Dávid, Gergely Márton","category":"itthon","description":"A tíz évvel ezelőtti utcai zavargások és az azokra adott, sokszor túlzó rendőri fellépés óta az ember az elmúlt években megszokta, hogy a magyar rendőrség már kiemelkedő színvonalon képes ellenzéki tüntetéseket biztosítani, és mederben tartani. Szerdán ennek azonban nyoma sem volt. És a gond nem az, hogy késő éjjel az eddiginél keményebben lépett fel egy erőszakra kész keménymaggal szemben, hanem hogy az oda vezető úton többször is magára hagyta a tömeget. Látták a Fidesz székházánál, hogy vannak erőszakra hajlandó demonstrálók, majd ezek szabadon vonulhattak át a fél városon.","shortLead":"A tíz évvel ezelőtti utcai zavargások és az azokra adott, sokszor túlzó rendőri fellépés óta az ember az elmúlt években...","id":"20181213_A_rendorok_profizmusa_elszallt_helyenkent_egyenesen_felotlenek_voltak_a_pesti_utcakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=021356b7-31e7-4fd4-ba92-1990263ec715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd80431-da0c-4321-9e47-7c33f07f9045","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_rendorok_profizmusa_elszallt_helyenkent_egyenesen_felotlenek_voltak_a_pesti_utcakon","timestamp":"2018. december. 13. 11:17","title":"A rendőrök profizmusa elszállt, nem rajtuk múlt, hogy Budapest megúszott egy nagyon csúnya éjszakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]