[{"available":true,"c_guid":"9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","shortLead":"Megfordítanám című dalukhoz készített egy dögös klipet a KIES.","id":"20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aeab3a4-f6bc-4606-a09c-e6a52ab2af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451934ff-66b5-46c1-bf42-5993c3618dbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Megforditanam_veled_a_vilagot__KIES_klippremier","timestamp":"2018. december. 12. 17:00","title":"„Megfordítanám veled a világot” – KIES klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","shortLead":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","id":"20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a80e05-c5f8-4cc7-b74b-8a7bef97b735","keywords":null,"link":"/sport/20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","timestamp":"2018. december. 13. 12:42","title":"Ez az úszó-vb legbénább csobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","shortLead":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","id":"20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60d07bd-3f22-4b76-a613-25316370464a","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 12. 17:50","title":"Női kézilabda-Eb: győzött Norvégia, a magyaroknak hatalmas bravúr kell a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen helyeket lehet érdemes meglátogatnunk.","shortLead":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen...","id":"20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f856ff75-ac52-4fba-84c7-e0865e059316","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","timestamp":"2018. december. 12. 11:03","title":"Végre: mostantól ön is használhatja a Google Térkép hasznos funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84526c05-a50b-4e05-957f-f8e7ba79d39c","c_author":"Szántó Péter","category":"kkv","description":"Manapság egyre többen gondolkoznak saját vállalkozás indításában, mert azt hiszik, szabadúszónak lenni könnyű: az ember kávézókban vagy coworking irodákban üldögél, vlogol és blogol, és menő eseményekre jár, ezzel is építve a személyes márkáját. Ráadásul mindez csak a jéghegy csúcsa, ha a vállalkozásalapítással kapcsolatos tévhiteket nézzük.\r

","shortLead":"Manapság egyre többen gondolkoznak saját vállalkozás indításában, mert azt hiszik, szabadúszónak lenni könnyű: az ember...","id":"20181212_Hanyszor_kezdunk_bele_egy_vallalkozas_megvalositasaba_mielott_feladjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84526c05-a50b-4e05-957f-f8e7ba79d39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c001d8c-e958-4c58-8bdf-464ab041a81a","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Hanyszor_kezdunk_bele_egy_vallalkozas_megvalositasaba_mielott_feladjuk","timestamp":"2018. december. 12. 13:40","title":"Hányszor kezdünk bele egy vállalkozás megvalósításába, mielőtt feladjuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fce0072-0f95-48ac-b1dd-4e85215eb545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nagy a rendőri készültség, fél 1 körül kezdték kiszorítani a tüntetőket a Kossuth térről.","shortLead":"Nagyon nagy a rendőri készültség, fél 1 körül kezdték kiszorítani a tüntetőket a Kossuth térről.","id":"20181213_Hatalmas_langok_a_Kossuth_ternel_maglyat_gyujtottak_a_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fce0072-0f95-48ac-b1dd-4e85215eb545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e434428-5e86-410e-9552-82a4e0e7ea13","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Hatalmas_langok_a_Kossuth_ternel_maglyat_gyujtottak_a_tuntetok","timestamp":"2018. december. 13. 01:15","title":"Lángok a Kossuth térnél: máglyát gyújtottak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntés eredményeként számos iPhone-modell értékesítését megtiltották Kínában. Az ügy másik szereplője, a Qualcomm azonban azt szeretné, ha a rendelkezés a most kapható készülékekre is vonatkozna.","shortLead":"Egy bírósági döntés eredményeként számos iPhone-modell értékesítését megtiltották Kínában. Az ügy másik szereplője...","id":"20181211_apple_iphone_qualcomm_szabadalomsertesi_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16450a83-e291-4508-9a6b-ec5a9f1b74e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_apple_iphone_qualcomm_szabadalomsertesi_per","timestamp":"2018. december. 11. 19:33","title":"Az összes iPhone-t betiltatnák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Eszet_veszto_ellenzekrol_ir_a_kormanyoldali_media__mutatjuk_a_beszamolokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6da226-c8d0-4abd-90bd-f2615999c9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Eszet_veszto_ellenzekrol_ir_a_kormanyoldali_media__mutatjuk_a_beszamolokat","timestamp":"2018. december. 12. 18:09","title":"Eszét vesztő ellenzékről ír a kormányoldali média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]